МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Число выявленных случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 8 780, до 4 762 569, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Москвичи старше 60 лет получат подарочные карты после прививки от COVID

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 8 780 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1168 (13,3%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 4 762 569 случаев заболевания.

Темп прироста составил 0,18%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве — 2526, Санкт-Петербурге — 701, Подмосковье — 611.

За сутки нет прироста случаев COVID-19 в Еврейской автономной области и Чукотском автономном округе.

"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ 0%, 2. Республика Тыва 0,01%, 3. Республика Алтай, Магаданская область 0,02%", — говорится в сообщении.

За сутки в России выписаны 7 540 человек после COVID-19, за все время — 4 388 008.

В частности, в Москве выписано за сутки 1339 человек, в Санкт-Петербурге — 973, в Подмосковье — 374.

В стране подтверждены 332 смерти пациентов с COVID-19, за все время — 108 232.

В частности, в Москве — 53 скончавшихся, в Санкт-Петербурге — 28, в Свердловской области — 14.