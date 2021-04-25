Число выявленных случаев COVID-19 в России выросло на 8 780
МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Число выявленных случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 8 780, до 4 762 569, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 8 780 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1168 (13,3%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.
Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 4 762 569 случаев заболевания.
Темп прироста составил 0,18%.
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве — 2526, Санкт-Петербурге — 701, Подмосковье — 611.
За сутки нет прироста случаев COVID-19 в Еврейской автономной области и Чукотском автономном округе.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ 0%, 2. Республика Тыва 0,01%, 3. Республика Алтай, Магаданская область 0,02%", — говорится в сообщении.
За сутки в России выписаны 7 540 человек после COVID-19, за все время — 4 388 008.
В частности, в Москве выписано за сутки 1339 человек, в Санкт-Петербурге — 973, в Подмосковье — 374.
В стране подтверждены 332 смерти пациентов с COVID-19, за все время — 108 232.
В частности, в Москве — 53 скончавшихся, в Санкт-Петербурге — 28, в Свердловской области — 14.
https://1prime.ru/society/20210425/833537099.html