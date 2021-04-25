МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" признана в Венгрии самой безопасной и эффективной, сообщили создатели препарата. Число введенных доз вакцин от коронавируса в мире превысило миллиард

Как отмечает РФПИ в Twitter-аккаунте вакцины, правительство Венгрии, которая первой в ЕС начала использовать "Спутник V", опубликовало свои последние данные по безопасности и эффективности пяти вакцин.

Выяснилось, что именно "Спутник V" демонстрирует наилучшие показатели в плане безопасности (в 7-32 раза меньше случаев смерти) и эффективности (в 2-7 раз меньше случаев заражения COVID). К примеру, на 100 тысяч привитых российской вакциной приходится всего 95 заразившихся коронавирусом и один случай смерти. Для сравнения, на 100 тысяч привитых вакциной Astrazeneca приходится 700 заражений и семь случаев смерти. В случае с Pfizer/BioNTech зафиксировано 555 заражений на 100 тысяч привитых и 32 случая смерти.

"Венгерские данные показывают, что (после использования — ред.) "Спутник V" в 20-32 раза меньше случаев смерти и в 2-6 раз меньше случаев заражения COVID-19 на 100 тысяч прививок, чем (после использования — ред.) мРНК-вакцин, применяемых в Венгрии", — отметили создатели "Спутника V".

Они подчеркнули, в частности, что после прививок Pfizer/BioNTech было зафиксировано в 32 раза больше случаев смерти, чем после использования "Спутник V".

Вакцина "Спутник V" одобрена уже в 60 странах с общим населением порядка 3 миллиардов человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщил ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.