НЬЮ-ДЕЛИ, 25 апр – ПРАЙМ. "Британский", "южноафриканский" и "бразильский" штамм коронавируса и его вариант с двойной мутацией ответственны за рост заболеваний в Индии, заявил директор Национального центра по контролю заболеваний Суджит Сингх. Число введенных доз вакцин от коронавируса в мире превысило миллиард

"В Пенджабе мы обнаружили, что "британский" штамм был основным вариантом. В Махараштре вариант B.1.617 (вариант с двойной мутацией) составляет более 50%", — сказал он на пресс-конференции.

Сингх отметил, что в Дели растет распространенность как "британского" штамма, так и B.1.617.

"Сценарий все еще разворачивается, но мы наблюдаем рост с 28% образцов, имеющих "британский" штамм во вторую неделю марта, до 50% в последнюю неделю марта, и если мы просто попытаемся соотнести всплеск, который мы наблюдаем в Дели, я думаю, что он напрямую коррелирует с типом варианта, который мы наблюдаем", — сказал Сингх.

Он отметил, что хотя различные штаммы становятся все более распространенными в различных районах Индии, в целом их распространенность невелика. При секвенировании 13 тысяч образцов "британский" штамм был обнаружен в 11% из них, в то время как вариант B.1.617 был обнаружен в 7% образцов. Южноафриканский вариант, который снижает эффективность вакцины от коронавируса, был обнаружен менее чем в 1% от общего числа образцов, отметил Сингх.

Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Рост числа заболевших в Индии продолжается с середины февраля, последнее время в Индии фиксируют максимальные показатели по числу новых случаев. По данным издания Hindu, в столице Индии на протяжении последней недели наблюдается острая нехватка кислорода на фоне всплеска заражений коронавирусом. В пятницу не менее 25 пациентов с COVID-19 скончались в больнице Дели из-за нехватки кислорода.