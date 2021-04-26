МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Почти 12 миллионов человек в России привиты первым компонентом вакцины от коронавируса и 7,5 миллиона — двумя компонентами, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Голикова призвала не спешить с продажей путевок в Турцию после 1 июня

"На сегодняшний день вакцинацию первым компонентом прошло 11,9 миллиона человек, двумя компонентами – 7,5 миллиона человек", — сказала Голикова на брифинге по ситуации с COVID-19 в России.

Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах страны. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы еще две вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.