МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Приближается лето, а, значит, время готовиться к отпускам и каникулам. Чтобы они были незабываемыми и с массой новых впечатлений и маленьких радостей, которые мы редко позволяем себе в "рабочей" части года, о том, как накопить на достойный отпуск, стоит задуматься прямо сейчас. Эксперты "Комсомольской правды" дали советы, как собрать нужную сумму денег, не сильно ужимаясь в расходах и лишь немного скорректировав свои привычки.

СПОСОБ № 1

ПРОДАЙТЕ ВСЕ НЕНУЖНОЕ

Даже если вы уверены, что ненужного у вас в доме нет, если перебрать все шкафы и полочки, то наверняка найдется то, что и выбросить жалко, и в хозяйстве ну точно не пригодится. Например, платье, в которое, если даже и влезете когда-то, вряд ли станете носить. Ювелирное украшение, вышедшее из моды. Старый фотоаппарат, который вам давно заменила камера смартфона. DVD-плеер, который пылится без дела с тех пор, как появились онлайн-кинотеатры. Все это вполне можно продать. Даже подаренная кем-то 20 лет назад фарфоровая статуэтка, вызывающая у вас только дрожь, может оказаться мечтой для кого-то. А неработающие приборы с удовольствием скупают на детали ремонтные фирмы или техники-любители. Назван необычный способ сэкономить на покупке квартиры

СПОСОБ № 2

ЧАЩЕ РАСПЛАЧИВАЙТЕСЬ КАРТОЙ

У современных дебетовых карт, как правило, есть кешбэк — возврат части денег, потраченных на покупки. Именно поэтому эксперты "Комсомольской правды" советуют пользоваться именно картой, а не наличными, если вы хотите сэкономить хотя бы часть своих средств.

СПОСОБ № 3

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ БОНУСАМИ И КУПОНАМИ

Найти их можно, к примеру, на специальных сайтах или же получить во время промоакций разных компаний. С помощью купонов можно сделать со скидкой маникюр, подстричься, устроить ребенку праздник. Есть купоны на походы в кафе — раз уж совсем нет сил и времени готовить дома, а также на доставку еды домой. Здоровье, путешествия, спорт, обучение — при желании со скидкой можно найти практически все.

Однако здесь тоже важно внимательно изучать условия. Есть бесплатные купоны, есть те, которые стоят небольшую сумму денег — гораздо меньшую, чем реальная цена той или иной услуги. Ряд купонов содержит ограничения: например, посещение салона красоты только в определенное время. Назван возраст, после которого россияне начинают активно копить

СПОСОБ № 4

ПЕРЕВЕДИТЕ ПОКУПКИ В ИНТЕРНЕТ

Многие любители шопинга уже знают: одно и то же платье в бутике и на онлайн-витрине может сильно отличаться по цене. Многие магазины все чаще дают дополнительную скидку за онлайн-оплату, устраивают интернет-распродажи. А если это не фирменный магазин, а маркетплейс, сайт, где есть много поставщиков, то на нем, скорее всего, можно найти разные цены на один и тот же товар. И выбрать самую привлекательную.

И продуктов это тоже касается. Онлайн-шопинг в супермаркетах хорош в первую очередь тем, что вы сразу видите итоговую сумму и понимаете, не превышает ли она ваш лимит. Да и риск взять что-нибудь лишнее по пути к кассе сведен к нулю. Отсутствие необходимости тащить домой тяжелые сумки — приятный бонус. Ну и конечно тем, кто копит, стоит выбирать магазины с бесплатной доставкой.

СПОСОБ № 5

НАЗНАЧЬТЕ ДЕНЬ БЕЗ ПОКУПОК

Просто не берите с собой в этот день деньги. Самый минимум — на дорогу и на обед/перекус. Хитрить не надо: заказы через интернет тоже считаются.

Каждый раз, когда вам захочется что-то купить, запишите в заметки смартфона, сколько это стоит. Вечером посчитайте, сколько бы сегодня потратили, и подумайте, действительно ли та или иная покупка была необходима. Если ответили да, то приобретите нужную вещь на следующий день. Нет? Значит, деньги, которые вы не потратили на ерунду, можно смело заносить в сэкономленный актив.

СПОСОБ № 6

ИЗБАВЬТЕСЬ ОТ НЕНУЖНЫХ РАСХОДОВ

То, что мы ни в чем себе не отказываем, не значит, что мы должны переплачивать за то, чем не пользуемся. Так, например, можно по привычке ежемесячно тратить на сотовую связь по несколько тысяч рублей. А можно потратить полчаса, изучить линейку новых тарифов и подобрать для себя оптимальный, за который вы будете платить в 3-4 раза меньше. Можно быть одновременно подписанным на 5 онлайн-кинотеатров и еще 10 цифровых сервисов, а можно определиться, каким вам удобнее пользоваться, и отключить все остальные подписки.

Эксперты "Комсомольской правды" отмечают, что это касается и всех других платежей. Зачем платить за радиоточку в квартире или домашний телефон, если вы ими не пользуетесь. Их можно просто отключить. Эксперт рассказал, как сохранить средства на банковской карте

СПОСОБ № 7

ОТКРОЙТЕ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ СЧЕТ

И переводите туда все, что удалось сэкономить или дополнительно заработать. И не только для того, чтобы избежать соблазнов. Если выбрать удачное банковское предложение, то к вашим сбережениям добавится еще и процент на остаток.

Эксперты рекомендуют открыть себе счет с максимально гибкими условиями обслуживания. Чтобы его можно было в любой момент пополнить или снять с него деньги. Например, если начнется распродажа билетов в город вашей мечты. Во-вторых, стоит обратить внимание на доходность: чем она выше, тем больше денег банк прибавит к вашим сбережениям.