МЕХИКО, 27 апр — ПРАЙМ. Власти Бразилии признали российскую вакцину против COVID-19 "Спутник V" безопасной и одобрили ее коммерческий выпуск в стране. Регистрация вакцины "Спутник лайт" планируется в майские праздники

"Национальная техническая комиссия по биобезопасности CTNBio министерства науки, техники и инноваций одобрила коммерческий выпуск вакцины под названием "Гам-КОВИД-ВАК", — говорится в сообщении на сайте министерства.

Вакцина "Спутник V" одобрена уже в 60 странах с общим населением порядка 3 миллиардов человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.

Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщили ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.

Число случаев заражения коронавирусом в Бразилии увеличилось за прошедшие сутки на 28,6 тысячи, сообщает министерство здравоохранения страны.