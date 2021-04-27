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В Бразилии одобрили производство "Спутника V"
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Власти Бразилии признали российскую вакцину против COVID-19 "Спутник V" безопасной и одобрили ее коммерческий выпуск в стране. "Национальная техническая комиссия по... ПРАЙМ, 27.04.2021
спутник v, новости, общество
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МЕХИКО, 27 апр — ПРАЙМ. Власти Бразилии признали российскую вакцину против COVID-19 "Спутник V" безопасной и одобрили ее коммерческий выпуск в стране.
"Национальная техническая комиссия по биобезопасности CTNBio министерства науки, техники и инноваций одобрила коммерческий выпуск вакцины под названием "Гам-КОВИД-ВАК", — говорится в сообщении на сайте министерства.
Вакцина "Спутник V" одобрена уже в 60 странах с общим населением порядка 3 миллиардов человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.
Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщили ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
Число случаев заражения коронавирусом в Бразилии увеличилось за прошедшие сутки на 28,6 тысячи, сообщает министерство здравоохранения страны.