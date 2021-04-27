2021-04-27T04:45:00+03:00
2021-04-27T04:52:04+03:00
2021-04-27T04:45:00+03:00
2021
https://1prime.ru/society/20210427/833546896.html
Эквадор обратился к России за помощью с вакцинацией
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Избранный президент Эквадора Гильермо Лассо сообщил, что направил письмо президенту России Владимиру Путину, а также лидерам США и Китая с просьбой поддержать Эквадор в вакцинации... ПРАЙМ, 27.04.2021
спутник v, эквадор, новости, общество
https://1prime.ru/images/83332/85/833328527.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83332/85/833328527.jpg
https://1prime.ru/images/83332/85/833328526.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83332/85/833328526.jpg
https://1prime.ru/images/83332/85/833328514.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83332/85/833328514.jpg
https://1prime.ru/society/20210427/833546567.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МЕХИКО, 27 апр — ПРАЙМ. Избранный президент Эквадора Гильермо Лассо сообщил, что направил письмо президенту России Владимиру Путину, а также лидерам США и Китая с просьбой поддержать Эквадор в вакцинации населения против COVID-19.
"Президенту России направлено письмо с просьбой о поддержке в вопросе вакцин. C новым правительством мы уже инициировали процедуры, чтобы ускорить поставку", — сообщил политик, представляя будущий состав правительства страны.
По словам Лассо, аналогичные запросы он направил в Вашингтон и Пекин. У Китая будущий президент просит ускорить уже согласованные поставки и одобрить новые. Одно из предвыборных обещаний Лассо — вакцинировать 9 миллионов жителей Эквадора за первые сто дней у власти.
Эквадор, население которого около 17 миллионов человек, достиг договоренностей о поставке вакцин с компаниями Pfizer, AstraZeneca, Sinovac и механизмом Covax. К настоящему моменту в страну поставлены около 2 миллионов доз этих препаратов.
По последней информации, власти страны распределили среди врачей и самых пожилых людей около 800 тысяч доз вакцины, полностью привиты против COVID-19 200 тысяч человек.