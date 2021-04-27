БЕРЛИН, 27 апр — ПРАЙМ. Объемы заказов российской вакцины от коронавируса "Спутника V" в Германии будут зависеть от скорости регистрации "Спутника V" в Евросоюзе, сообщили РИА Новости, цитируя канцлера ФРГ Ангелу Меркель.

Сообщается, что немецкая сторона рассматривает возможность закупки вакцины российского производства.

"Мы также обсуждали вопрос, как обстоит дело с закупкой вакцины "Спутник V". Здесь нет общеевропейского заказа, это значит, что Германия занимается этим самостоятельно. Для нас решающим вопросом в том, будем ли мы ее применять, является, когда будет регистрация Европейского агентства по лекарственным препаратам. Пока есть не все документы, Институт Пауля Эрлиха выступает докладчиком, поэтому мы хорошо информированы, но документов не хватает для регистрации", — сказала Меркель.

По словам канцлера, в случае скорой регистрации, есть смысл закупать "Спутник V". Если регистрация растянется на месяцы, то Германия будет располагать достаточным количеством вакцин и без российского препарата.

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