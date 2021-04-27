МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Ожидаемая продолжительность жизни в РФ снизилась на 1,84 года по итогам 2020 года и составила 71,5, следует из итогового отчета о работе Минздрава РФ в 2020 году и задачах на 2021 год. Россияне назвали минимальный доход для достойной жизни

"71,5 года — ожидаемая продолжительность жизни (снижение на 1,84 по сравнению с 2019 годом — 73,34 года)", — говорится в документе.

В нем также отмечается, что к 2030 году ожидаемая продолжительность жизни к 2030 году должна вырасти до 78 лет.

Рост показателя общей смертности в России с января по декабрь 2020 года составил 17,9% по сравнению с 2019 годом.

"Январь — декабрь 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года в Российской Федерации 17,9% рост показателя общей смертности — до 14,5 на 1000 населения (в 2019 году — 12,3 на 1000 человек населения)", — говорится в документе. Согласно нему, число умерших составило 2 124 500 человек, увеличившись на 323,8 тысячи человек.

Общая заболеваемость населения России в 2020 году снизилась на 5,3%.