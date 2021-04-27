МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Центральный детский магазин на Лубянке может получить новую концепцию: на первом этаже разместится косметический магазин, а сам комплекс должен привлекать более состоятельных покупателей. Но окончательного решения пока нет. Об этом сообщает РБК.

Издание пишет, что АО "Лубянка-Девелопмент", владелец Центрального детского магазина (ЦДМ) на Лубянке, разрабатывает стратегию реконцепции торгового комплекса. Об этом указано в бухгалтерской отчетности компании за 2020 год. Там же сказано, что к разработке пятилетней стратегии развития привлечена консалтинговая компания CBRE. В ее пресс-службе отказались от комментариев. Детские выплаты в апреле: какие пособия будут выплачиваться по-новому

ЧТО МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬСЯ В ЦДМ?

Для увеличения товарооборота и арендного дохода в ЦДМ планируется расширить спектр предлагаемых товаров и услуг, обновить концепцию общественного питания, а также "сфокусироваться на привлечении более высокодоходных групп населения", указано в отчетности "Лубянка-Девелопмент". Планируется сместить формат досуга и развлечений в сторону цифровых технологий "с учетом изменения потребительских предпочтений и роста доли миллениалов и поколения Z в структуре потребителей".

Кроме того, указано в отчетности, прорабатывается реконцепция первого этажа с заменой арендаторов в так называемой зоне "Улица сказок" на более крупных и сетевых, например "Золотое яблоко" или "Рив Гош".

"Улица сказок" — торговая галерея площадью 1,1 тысяч квадратных метров на первом этаже комплекса, объединяющая около 20 магазинов как детских товаров, так и одежды, и обуви. Галерея открылась в 2018 году и называется так из-за декора в стиле русских сказок. Реконцепцию первого этажа собственник торгового центра прорабатывал и до пандемии, замена арендаторов здесь на крупного сетевого игрока упоминается в отчетности и за 2019 год, но тогда кроме магазинов косметики рассматривались также и сети детской одежды.

Одной из целей реконцепции ЦДМ указано улучшение его финансового положения: в 2020 году выручка от аренды снизилась на 41%, до 698 миллионов рублей. Это падение доходов было обусловлено закрытием торгового центра и другими ограничениями работы арендаторов из-за распространения коронавирусной инфекции и введения режима повышенной готовности в Москве.

Отмечается, что в нынешнем виде ЦДМ был открыт после масштабной реконструкции здания в 2015 году. Площадь обновленного торгового центра составляет почти 66 тысяч квадратных метров. Здание признано памятником регионального значения, и в нем охраняются не только фасады, но и историческая функция здания. То есть собственник должен использовать его именно как детский магазин.

Старший директор департамента торговой недвижимости Cushman & Wakefield Андрей Шувалов отмечает, что "на данный момент ЦДМ стал местом встречи подростков, старшеклассников, поэтому фокус на развлечения с цифровым уклоном — это правильно… Большой косметический магазин будет генерировать трафик, привлекая в том числе молодое поколение". По мнению эксперта, в ЦДМ можно точечно разместить премиальные магазины, но нужно учитывать, что в этом районе велика конкуренция — ведь рядом находится ЦУМ.