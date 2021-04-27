МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Российским школам рекомендовано не работать 4-7 мая, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Стало известно, где россияне проведут майские выходные

"Рекомендуем школам не работать (4-7 мая), учреждениям дополнительного образования (тоже)", — заявил Кравцов журналистам. Он отметил, что дополнительные выходные не окажут негативного воздействия на качество обучения, поскольку в последней четверти занятия, в основном, посвящены повторению пройденного.

В детских садах в дополнительные выходные 4-7 мая в случае необходимости будут организованы дежурные группы, добавил министр.

"Детские сады. Дежурные группы по необходимости (будут работать 4-7 мая)", — заявил министр журналистам.

Кравцов пояснил, что эти группы будут открыты для детей тех родителей, кто обязан продолжить работать в эти дни.

Предложение продлить майские праздники за счет дней между ними президенту Владимиру Путину озвучила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Глава государства идею поддержал и 23 апреля подписал соответствующий указ, согласно которому дни с 1 по 10 мая будут нерабочими. Такое решение принято, чтобы добиться более стабильной эпидемиологической обстановки.