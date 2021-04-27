МОСКВА, 27 апр – ПРАЙМ, Валерия Княгинина. Конечно, за немытую посуду вас не оштрафуют, но, если в квартире появятся насекомые, которые пробрались к соседям, неприятности с законом появиться могут. А систематическое уклонение от уплаты коммунальных услуг могут довести собственника квартиры до суда. Юристы рассказали агентству "Прайм" о том, что грозит жильцам многоквартирных домов за курение, шум, бардак и другие, на первый взгляд, несерьезные нарушения. Эксперт рассказал о новых штрафах для владельцев жилья

У НАДЗОНЫХ ОРГАНОВ ПРЯНИКОВ НЕТ

Первым делом стоит сказать о перепланировке, которую порой делают при ремонте, совершенно не думая о последствиях. К запрещённым перепланировкам в квартире относятся:

— перенос кухни или санузла так, чтобы они располагались над жилыми комнатами (даже незначительное наложение зоны кухни или санузла на зону жилой комнаты ниже этажом не допускается);

— объединение кухни с комнатой, если дом газифицирован;

— объединение балкона с квартирой и вывод на балкон центрального отопления;

— присоединение к квартире части подвала или крыши;

— снос несущих стен или создание в них проходов;

— ликвидация или уменьшение вентиляционных каналов;

"При самовольной перепланировке может быть назначен штраф до 2500 рублей в соответствии со статьей 7.21 КоАП РФ, которая подразумевает еще и возвращение жилья в исходное состояние в установленный срок. Кроме этого, квартиру с неузаконенной перепланировкой сложно продать", — отмечает адвокат, председатель коллеги Адвокатов "Сулим и партнеры" Ольга Сулим.

Многие серии высотных домов были спроектированы с учётом организации пожарной лестницы на балконе, которая давала возможность спуститься жителям верхних этажей на этажи ниже. Однако многие собственники сочли эту лестницу лишней и срезали её, а люки заварили.

"Пожарных норм никто не отменял, и если нагрянет проверка, то кроме штрафа придётся ещё восстановить лестницу и открыть люки", — говорит управляющий партнёр юридической компании "Позиция Права" Егор Редин.

Штраф можно получить и за оставленный без присмотра открытый огонь в жилых помещениях, в том числе на балконах и лоджиях, а также за парковку возле дома автомобиля, если он закрывает место вывода на фасад патрубков для пожарной техники или крышку колодца пожарного гидранта, добавляет он. Эксперт рассказал о новых запретах для владельцев жилья в 2021 году

Еще одно нарушение, пожалуй, о котором знают все — шум в неположенное время. С 07:00 до 23:00 уровень шума в квартирах должен ограничиваться 55 децибелами, а в ночные часы — не превышать 45 децибел.

Нарушение тишины и покоя граждан в определенное время в отдельных регионах (в том числе в столице) является административным правонарушением. Размер штрафов для граждан составляет в среднем от 1 тыс. до 2 тыс. руб., для должностных лиц — от 4 тысяч до 8 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 40 тысяч рублей до 80 тысяч рублей, отмечает Редин.

"Если в квартире появились вредители и насекомые, которые пробрались к соседям, ожидайте сотрудников жилинспекции, которые принудительно вывезут мусор из квартиры и проведут санобработку, а вас обяжут не только уплатить штраф, но и компенсировать услуги по уборке", — отмечает юрист.

ЗА ЧТО ЕЩЕ НАКАЖУТ

С января 2021 года добавились и другие правила для жильцов многоквартирных домов. К примеру, согласно постановлению правительства № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", которое вступило в силу с нового года, жильцам запрещается хранить личные вещи не только на чердаках многоквартирных домов, но и на цокольных этажах, на которых зачастую хранились соленья, банки и прочие дачные атрибуты.

Кроме этого, запрещено эксплуатировать газовые приборы в случае их неисправности и без прохождения технического обслуживания. Нельзя оставлять свечи, непотушенные сигареты без присмотра на балконах и лоджиях.

За эти правонарушения можно получить штраф от 2 до 5 тысяч рублей согласно ст. 20.4 КоАП РФ. А в том случае, если будет причинен вред здоровью других людей, в ход пойдет ст. 219 УК РФ "Нарушение требований пожарной безопасности".

На согласованном официальном уровне зажженные сигареты, спички, зажигалки прямо подходят под понятие "источник открытого огня". Это значит, что курящий может быть оштрафован за сам факт разведения открытого огня по статье 20.4 КоАП РФ на сумму до 3000 рублей.

"Если в результате случится пожар, будет нанесён вред чужому имуществу и людям, штраф — 4-5 тысяч рублей", — добавляет Редин.

В этом году также сняли мораторий на начисление пений за просроченные платежи по услугам ЖКХ. "Если вы уклоняетесь от платежей систематически, управляющая компания может обратиться в суд с требованием погасить задолженность, а поставщики услуг прекратить подачу своих ресурсов в проблемную квартиру", — говорит Редин.

Если же человек накопил большие долги в муниципальной квартире, администрация вправе в одностороннем порядке расторгнуть с должником договор социального найма и снять его с регистрационного учёта, что фактически означает выселение, предостерегает юрист.

Не лишним будет и заранее проверить срок действия установленных счетчиков газа, воды и электроэнергии: если их вовремя не заменить, это также приведет к начислению повышенного коэффициента, отмечает заместитель генерального директора по правовым вопросам ГК "Юнисервис" Жанна Дубровская.

Также, юрист предупредила о существовании штрафов за выброс опасного для здоровья людей мусора — ламп, батареек и т.д. Такие вещи следует сдавать в специальные пункты приема. В противном могут выписать штраф до 2 тысяч рублей для физических лиц и до 50 тысяч для юрлиц.

КТО БУДЕТ ШТРАФОВАТЬ

За каждое из перечисленных нарушений "отвечает" соответствующий орган. Согласно главе 23 КоАП шум фиксируют сотрудники полиции, нарушение правил противопожарной безопасности контролируется МЧС, а неуплату долгов отслеживает управляющая компания. Некоторые нарушения находятся в ведении территориального управления Роспотребнадзора по субъекту РФ, жилищной инспекции, органов, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, отмечает Сулим. В России появились новые запреты для курильщиков

Если вы заметили, что ваши соседи систематически нарушают какие-либо из этих правил, адвокат рекомендует попробовать решить проблемы мирным путем. "Стоит поговорить с ними, объяснить, что своим противоправным поведением они нарушают законодательство, а это может повлечь уже определённые санкции", — говорит она.

Если разговоры не помогают, то обращаемся в уполномоченный орган. При этом необходимо наличие свидетелей̆ и видеозаписи, подтверждающее нарушение, добавляет партнёр юридической группы "Гречкин и партнёры" Тимур Алиев.

Само собой, никто не выпишет огромный штраф соседу по первой жалобе: сотрудники компетентных органов для начала выяснят все обстоятельства и на первый раз, скорее всего, ограничатся предупреждением и требованием исправить ситуацию, заключил Редин.