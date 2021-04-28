МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. В майские праздники, которые президент России Владимир Путин объявил выходными днями, изменится график работы центров госуслуг. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Офисы "Мои документы" не будут работать 1 и 9 мая, в остальные дни они будут работать по графику — с 08:00 до 20:00.

Также поменяется график работы отделений АО "Почта России" — 1 и 9 мая будут выходными днями для всех почтовых отделений, кроме круглосуточных. При этом 30 апреля и 8 мая отделения закроются на час раньше обычного.

"Почта России" 3 мая будет принимать посетителей по субботнему графику, а 10 мая — по воскресному.