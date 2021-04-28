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Москвичам напомнили о графике центров госуслуг в майские праздники
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В майские праздники, которые президент России Владимир Путин объявил выходными днями, изменится график работы центров госуслуг. Об этом сообщает официальный портал мэра и... ПРАЙМ, 28.04.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. В майские праздники, которые президент России Владимир Путин объявил выходными днями, изменится график работы центров госуслуг. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.
Офисы "Мои документы" не будут работать 1 и 9 мая, в остальные дни они будут работать по графику — с 08:00 до 20:00.
Также поменяется график работы отделений АО "Почта России" — 1 и 9 мая будут выходными днями для всех почтовых отделений, кроме круглосуточных. При этом 30 апреля и 8 мая отделения закроются на час раньше обычного.
"Почта России" 3 мая будет принимать посетителей по субботнему графику, а 10 мая — по воскресному.