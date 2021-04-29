МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. У перенесших COVID-19 и вакцинированных вероятность повторно заразиться и заболеть существенно снижается, но это не значит, что они не могут заболеть вновь. Об этом в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, иммунолог, генеральный директор компании "Клиникал Экселанс Груп" Николай Крючков. Оперштаб опроверг начало третьей волны COVID-19 в России

Он уточнил, что к группам риска те, у кого диагностированы первичный или наиболее распространенный вторичный иммунодефицит. Это люди, которые, например, принимают иммуносупрессивные препараты. Также снижается иммунная реакция при аутоиммунных заболеваниях, онкологических заболеваниях, при тяжелых хронических заболеваниях. Также у пожилых людей снижена реактивность иммунной системы

По его словам, даже если анализы показывают высокий титр общих антител, это не обязательно означает, что человек в полной безопасности.

"Защищают в действительности особые клетки иммунной системы с протективными функциями, а также протективные антитела, то есть не все антитела. Большая часть, по крайней мере, значительная доля антител не обладает протективными свойствами. То есть они как бы есть, они связываются с какими-то антигенами коронавируса, но связываются достаточно слабо и не могут нейтрализовать вирус, тем самым не влияют на инфекционный процесс, а некоторые специалисты даже подозревают, что могут влиять негативным образом. Поэтому нас в первую очередь интересует титр или доля протективных антител. Этих антител может оказаться недостаточно в каком-то конкретном случае", – сказал Крючков.

Тем, кто сделал прививку от COVID или уже перенес это заболевание, нельзя пренебрегать мерами защиты, подчеркнул он.

"Мы знаем, что шансы заразиться и шансы заболеть многократно снижаются как после того, как вы переболели, так и после вакцинации, но не становятся равными нулю. Поэтому есть реальный шанс опять заразиться. Другое дело, что вакцинация или уже перенесенное заболевание обнуляют вероятность заболеть среднетяжело или тяжело", – уточнил иммунолог.

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