МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Штраф за разведение костра в 2021 году грозит всем, нарушившим правила обращения с открытым огнем. Категорически нельзя разводить костры на участках, где растет молодой хвойный лес, где лес поврежден и на гарях, где имеются остатки древесины или сухая трава, а также под кронами деревьев. Об этом рассказал агентству "Прайм" управляющий партнер юридической компании "Позиция права" Егор Редин.

"При этом региональные местные органы власти могут вводить особый противопожарный режим, когда полностью запрещено не только разведение костра, но и посещение лесов", — добавил он. В МЧС предупредили о массовых рейдах в майские праздники

Сжигание мусора допускается рядом с лесом только вне периода особого противопожарного режима и при оборудовании специального места для костра, которое расположено как минимум в 100 метрах от хвойного леса или отдельно растущих елей, сосен; 50 метрах от лиственных деревьев или леса; очищено в радиусе 25-30 метров от сухой травы, остатков древесины, легко воспламеняемых материалов; ограничено минерализованными полосами шириной 1,4 метра, а если лес хвойный — то 2,6 метра.

По словам Редина, разведение костра в лесу в нарушение всех вышеперечисленных правил — административное правонарушение. Основной мерой ответственности является штраф от 2 до 4 тысяч рублей. Если добавить к этому стоимость мяса и других продуктов, углей и так далее, сумма получается не такая уж и маленькая.

При причинении в результате нарушения правил пожарной безопасности крупного ущерба лесным насаждениям возникает уголовная ответственность по статье 261 Уголовного кодекса РФ; при причинении вреда жизни и здоровью человека — по статье 219 УК.

Что же касается разведения костра на собственном садовом участке, то оно не столь же опасно, как в лесном массиве, однако и к нему предъявляется ряд требований во избежание пожара.

"Обратите внимание — находится Ваша дача на землях сельхозназначения или на землях поселений. Именно целевое назначение земли определяет, можно ли жечь на ней костер — категорически нельзя на землях поселений и можно по строгим правилам на землях сельхозназначения", — предупредил эксперт.

Место разведения огня должно быть удалено от дома на садовом участке хотя бы на 5 метров и отгорожено минерализованной полосой.

Кроме того, следует убедиться в наличии связи для вызова пожарной службы в случае пожара, а также обеспечить себя средствами тушения огня и постоянно его контролировать.

При разведении костра также следует следить за тем, чтобы вблизи от него не находились средства для розжига и другие легковоспламеняющиеся жидкости и материалы. Запрещается разжигать костер токсичными материалами. По окончании горения костер засыпают землей и заливают водой.