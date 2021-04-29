2021-04-29T13:42:12+03:00
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В Кремле нет данных о продлении нерабочих дней после 10 мая
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не знает, есть ли планы продлить нерабочие дни после 10 мая на фоне пандемии. "Нет, мне неизвестно об этом", — сказал... ПРАЙМ, 29.04.2021
нерабочие дни, пандемия, майские праздники, дмитрий песков, новости, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не знает, есть ли планы продлить нерабочие дни после 10 мая на фоне пандемии.
"Нет, мне неизвестно об этом", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, обсуждают ли власти возможность продления нерабочих дней после 10 мая.