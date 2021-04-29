МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не знает, есть ли планы продлить нерабочие дни после 10 мая на фоне пандемии.

"Нет, мне неизвестно об этом", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, обсуждают ли власти возможность продления нерабочих дней после 10 мая.