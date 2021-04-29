МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев считает перспективной идею перехода к четырехдневной рабочей неделе, на фоне автоматизации производства это позволит в ряде случаев избежать безработицы. В России предложили провести эксперимент с четырехдневной рабочей неделей

В четверг он провел заседание круглого стола с представителями профсоюзных организаций, где обсуждались изменения в закон о занятости.

"У нас сейчас идет автоматизация, роботизация, все равно будут высвобождаться те или иные позиции. Сокращенная рабочая неделя позволит избежать в ряде случаев безработицы, это на самом деле очень важно. Так что, мне кажется, эта идея перспективная", — сказал Медведев, говоря о возможности перехода на "четырехдневку".

Он добавил, что одним из очевидных плюсов сокращенной недели будет и то, что у работника появится дополнительное время на восстановление, на собственное развитие, образование и воспитание детей.

Ранее Медведев заявил, что пандемия оживила идею четырехдневной рабочей недели, но переходить на нее надо не в ущерб развитию экономики. Впервые о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели Медведев заявил летом 2019 года, будучи премьер-министром РФ, в выступлении на Международной конференции труда в Женеве. Эта тема получила широкий общественный резонанс. Четверть россиян выступают против четырехдневки и новых праздников

При этом переход на четырехдневную рабочую неделю может проходить постепенно, в качестве эксперимента в отдельных регионах или компаниях можно сокращать рабочее время, считает Дмитрий Медведев.

"Переход к такого рода укороченной неделе может быть ступенчатым, мы же об этом изначально говорили. В некоторых компаниях сокращается продолжительность рабочего дня в пятницу. Можно это делать в масштабах эксперимента в целом регионе, в группе компаний — сокращать на час, на два, на три", — уточнил он.

"В конечном счете, если не будет происходить фундаментальных изменений, мы не почувствуем, что что-то разбалансируется, это может вылиться и с принятие подобных решений", — добавил Медведев, говоря о возможности перехода к четырехдневной рабочей неделе.

Медведев подчеркнул, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю не должны уменьшаться зарплата и падать производительность труда.

"Некоторые компании прямо объявили четырехдневку. Но мы с вами взрослые люди и понимаем, что здесь должно быть соблюдено несколько условий. Первое: вне всякого сомнения, не должна уменьшится зарплата — пять дней, четыре дня, три дня — неважно, зарплата по трудовому договору должна остаться прежней", — заявил Медведев.

Вторая и не менее важная составляющая, по его словам, заключается в том, что в случае перехода к сокращенной неделе "не должна падать производительность труда, не должны меняться экономические показатели деятельности". "Потому что в этом случае это дорога в тупик", — указал он.

Идея перехода к четырехдневной рабочей неделе может быть отражена в предвыборной программе "Единой России", это не должно делаться популистски, но постепенное движение к сокращению рабочего времени было бы разумно, считает председатель партии.