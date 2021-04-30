МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в РФ выросло за сутки на 8731, до 4 805 288, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 8731 в 82 регионах, в том числе выявлено активно 1251 (14,3%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 4 805 288 случаев заболевания.

Темп прироста составляет 0,18%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 в РФ зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье.

"Распределение по субъектам: 1. Москва — 2662, 2. Санкт-Петербург — 725, 3. Московская область — 651", — говорится в сообщении.

Прироста COVID-19 за сутки нет в Еврейской автономной области, Ненецком и Чукотском автономных округах.

"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%, 2. Республика Тыва 0,02%, 3. Республика Алтай 0,03%", — говорится в сообщении.

За сутки в России выписаны 8 406 человек после COVID-19, за все время — 4 427 946.

В частности, в Москве — 2 008, Санкт-Петербурге — 1 011, Подмосковье — 517.

За сутки в России подтверждены 397 смертей с COVID-19, за все время — 110 128, в том числе: