МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Очень низкий уровень пробок, даже ниже типичного для воскресенья, можно ожидать в праздничный период, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса "Яндекс.Карты".

"В праздничный период можно ожидать очень низкий уровень пробок, даже ниже типичного для воскресенья, которое обычно самый свободный день недели. С 4 по 7 мая мы тоже не ожидаем существенных заторов, потому что даже когда неделя между майскими была рабочей, уровень пробок был существенно ниже, чем в обычные будни. А вот после майских праздников загруженность дорог резко восстанавливается до обычного значения", — рассказали в пресс-службе. Московская биржа планирует запустить торги на рынке акций с семи утра

По данным сервиса за прошлые годы, уровень пробок всегда повышается в дни перед майскими праздниками. "Мы наблюдали превышение обычного уровня пробок всю эту неделю со вторника, а в четверг пробки и вовсе достигли 10 баллов. Подобный эффект в целом наблюдается перед любыми праздниками, и, по-видимому, связан с повышенной покупательной активностью горожан", — отметили в сервисе.

Сегодня по состоянию на 12:00 пробки на дорогах Москвы оцениваются в 7 баллов, что на 1 балл выше обычно для пятницы в это время. Ожидается, что загруженность дорог останется повышенной весь день и достигнет пика около 18.00 мск, прогнозируют "Яндекс.Карты".

"Уже в середине дня наблюдается необычная даже для пятницы загруженность на радиальных магистралях в сторону области. Так, заметно медленнее обычного можно проехать из центра к МКАД по Волоколамскому, Звенигородскому и Рязанскому шоссе. К вечеру дорожная ситуация на выезд из Москвы будет дополнительно осложняться", — резюмировали в пресс-службе.