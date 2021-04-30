МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Посольство США в России с 12 мая перестанет обрабатывать запросы на неимиграционные визы, кроме дипломатических поездок, консульские услуги будут предоставляться только американцам и по ограниченному числу неотложных случаев, гражданам США, чья российская виза истекает, рекомендовано покинуть страну до 15 июня, говорится в сообщении миссии. Россия ввела санкции против восьми представителей структур Евросоюза

"С 12 мая посольство США в Москве сократит число предлагаемых консульских услуг, включив в них только экстренные для граждан США и очень ограниченное количество иммиграционных виз, связанных с вопросами жизни и смерти", — говорится в сообщении, размещенном на сайте миссии.

Там отмечается, что ситуация связана с уведомлением российского правительства о намерении запретить американской дипмиссии нанимать иностранных граждан в любом качестве. "Обработка неиммиграционных виз для недипломатических поездок будет прекращена", — говорится в сообщении.

Димписсия "в обозримом будущем" не будет предлагать нотариальные услуги, консульские отчеты о рождении за границей или услуги по обновлению паспортов. Посольство предложило отправить по электронной почте запросы тем, кому требуется новый паспорт США, если ситуация чрезвычайная.

"Если вы гражданин США в России и ваша виза истекает, мы рекомендуем покинуть РФ до 15 июня, крайнего срока, установленного правительством России", — сообщает дипмиссия.

Там отметили, что при необходимости гражданам США в случае необходимости остаться в РФ следует обратиться в местные офисы МВД, посольство США в Москве не сможет ответить на определенные вопросы, связанные с пребыванием в РФ или с российскими визами, поскольку процесс полностью контролируется правительством страны.

"Мы сожалеем, что действия российского правительства вынудили нас сократить консульский персонал на 75%, и будем стремиться предложить гражданам США столько услуг, сколько сможем", — говорится в сообщении.