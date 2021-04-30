МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Коронавирус в марте 2021 года стал основной причиной смерти 15 тысяч человек в России, еще в 2 454 случаях он предполагается как основная причина смерти (для подтверждения наличия вируса требуются дополнительные медицинские исследования), следует из данных Росстата, опубликованных в пятницу.

По данным ведомства, в марте текущего года смертельные осложнения коронавирус вызвал у 1 401 человек, и в 4 857 случаях не был основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений.

Росстат ежемесячно публикует статистику смертей от коронавирусной инфекции, выделяя четыре группы смертей пациентов с подтвержденным COVID-19: случаи, при которых коронавирус стал основной причиной смерти; случаи, требующие дополнительных исследований, когда предполагается, что смерть наступила из-за COVID; случаи, при которых коронавирус как сопутствующее заболевание повлиял на основную болезнь, ставшую причиной смерти; случаи, при которых коронавирус не повлиял на осложнение заболеваний, ставших причиной смерти.

По уточненным данным ведомства, в феврале коронавирус стал основной причиной смерти 17,12 тысячи человек, смертельные осложнения вызвал у 1 956 человек, и в 5 708 случаях не был основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений.

В общей сложности по всем категориям, статистику по которым ведет Росстат, с апреля 2020 года в РФ умерли 249 702 человека с подтвержденной или предполагаемой коронавирусной инфекцией. Иммунолог назвал группу риска по повторному заражению коронавирусом

ОБЩАЯ РОЖДАЕМОСТЬ И СМЕРТНОСТЬ

Рождаемость в России в марте 2021 года выросла в годовом выражении на 15,5% и составила 128,2 тысячи человек, сообщил в пятницу Росстат.

По данным статистического ведомства, в марте 2020 года в России родилось 111 тысяч младенцев. По сравнению с февралем текущего года рождаемость также выросла — на 25,5% (в феврале 2021 года на свет появилось 102,1 тысячи младенцев).

Смертность в марте выросла на 25,3% в годовом выражении. Число умерших в России в марте составило 191,3 тысячи человек против 152,7 тысячи за аналогичный месяц 2020 года. По сравнению с февралем 2021 года смертность в России выросла на 10,8% (в феврале в РФ умерло почти 172,7 тысяч человек).

В январе-марте 2021 года, по данным Росстата, смертность в России составила почти 583,8 тысячи человек (почти 460 тысяч человек за аналогичный период прошлого года), рождаемость — 336,9 тысячи человек (против 338,3 тысячи в январе-марте 2020 года).

Естественная убыль населения таким образом за первые три месяца текущего года составила почти 246,8 тысячи человек (в январе-марте 2020 года — 121,7 тысячи человек).