МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Иммунитет после вакцинации от коронавируса держится 10-12 месяцев, он достаточно устойчивый, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Росстат опубликовал данные по смертности от коронавируса в марте

"Мы уже сегодня видим, что иммунитет после прививки держится достаточно долго, 10 месяцев и год… И мы видим, что иммунитет достаточно устойчивый",- сказала Попова в эфире канала "Россия 24".

Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы еще две вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН/