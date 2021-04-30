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Попова рассказала, сколько держится иммунитет после вакцинации от COVID
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Иммунитет после вакцинации от коронавируса держится 10-12 месяцев, он достаточно устойчивый, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Мы уже сегодня видим, что иммунитет после... ПРАЙМ, 30.04.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Иммунитет после вакцинации от коронавируса держится 10-12 месяцев, он достаточно устойчивый, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Мы уже сегодня видим, что иммунитет после прививки держится достаточно долго, 10 месяцев и год… И мы видим, что иммунитет достаточно устойчивый",- сказала Попова в эфире канала "Россия 24".
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы еще две вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН/