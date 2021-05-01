МОСКВА, 1 мая – ПРАЙМ, Валерия Княгинина. Наверняка каждый хоть раз случайно что-то разбивал в магазине или съедал конфету на развес до ее оплаты на кассе. Заметив случившееся, охрана магазина может потребовать оплатить товар или пригрозить штрафом. Эксперты рассказали агентству "Прайм", законно ли это. Ополовинить кошельки. Что и почему может подорожать к лету

ШТРАФЫ ВНЕ ЗАКОНА

В магазинах и торговых центрах администрация любит размещать таблички о неких штрафах, например, за вход с мороженым, за выброшенный в неположенном месте фантик или за курение в неотведённом месте.

Однако такие таблички носят скорее психологический характер, чтобы не нарушались требования администрации магазина. В то же время они вводят потребителей в заблуждение, что магазин якобы вправе накладывать некие санкции от потребителей, отмечает заместитель руководителя Роскачества, эксперт по защите прав потребителей Александр Борисов.

Сотрудники магазина не могут привлекать посетителей к ответственности, например, за нахождение в магазине в спортивном костюме, парковку около входа или вход в здание на роликах, с фото- и видеотехникой, с мороженным или напитками в руках. Любая попытка — это развод на деньги, подчеркивает адвокат Юлия Кузнецова.

"Все это можно делать и магазины не вправе отказывать вам в обслуживании, иначе уже магазин нарушает право потребителя и может быть привлечен к ответственности", — говорит адвокат.

По общему правилу, магазин не вправе отказать своему клиенту в обслуживании. Договор купли-продажи, заключаемый между магазином и потребителем в момент совершения покупки, предусматривает недопустимость отказа в обслуживании покупателя, если интересующий товар доступен для приобретения, а у покупателя достаточно денежных средств для оплаты (п. 3 ст. 426 ГК РФ), указывает она.

В свою очередь, отказ потребителю в предоставлении товаров либо доступе к товарам по причинам, связанным с состоянием его здоровья, влечет наложение штрафов по ч. 5 ст. 14.8 КоАП РФ. За данное нарушение на должностное лицо может быть наложен штраф в размере от тридцати до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц — от трехсот до пятисот тысяч рублей, констатирует Кузнецова.

Однако важно отделять штрафы такого незаконного рода от наказаний, предусмотренных законом, предупредил Борисов.

НАКАЗАТЬ ВСЕ-ТАКИ МОГУТ

В случае недостойного поведения в магазине или торговом центре покупатель может быть оштрафован за следующие правонарушения:

— мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества;

— потребление наркотиков, алкогольной продукции;

— курение;

— появление в состоянии алкогольного опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность.

Что касается съеденных в магазине товаров, то де-юре это можно квалифицировать как уничтожение или порча чужого – принадлежащего магазину – имущества. На практике продавцы относятся к этому лояльно, если вы оплачиваете товар на кассе до выхода из магазина. В противном случае возможен административный штраф за умышленное повреждение в 300-500 рублей (ст. 7.17 КоАП РФ) или хищение (ст. 7.27 КоАП РФ) от 3 тысяч рублей. При наличии отягчающих обстоятельств наступает уголовная ответственность. Купить по старым ценам. Какие вещи вот-вот взлетят в цене

При этом назначать наказание в виде штрафа могут лишь уполномоченные на то государственные органы и организации, круг которых строго прописан в действующем законодательстве. Никакие магазины, кинотеатры, рестораны и прочие коммерческие организации и частные предприниматели таким правом не наделены, говорит адвокат.

"Есть, органы полиции, которые вправе составить протокол или зафиксировать факт порчи, есть суд, который рассматривает требования (иск) о возмещении вреда", — говорит Борисов.

В этой цепочке "штрафующих" отсутствуют продавцы, охранники и администраторы. Если с вас требуют денег, вызывайте полицию, поскольку уже в действиях "требующих" усматриваются разные составы преступлений, от ст. 330 УК РФ — самоуправство, до ст. 163 УК РФ – вымогательство, обращает внимание эксперт по защите прав потребителей.

КОГДА ПЛАТИТЬ НЕ НУЖНО

Итак, если в магазине к вам подошли и требуют заплатить штраф, необходимо следовать следующему алгоритму:

Во-первых, нужно узнать кто эти люди — спросите у них наименование организации, их ФИО, должность, попросите предъявить служебное удостоверение, советует Кузнецова.

Затем необходимо уточнить, в каких именно ваших действиях состоит нарушение, в чем оно заключается, и какая правовая норма была нарушена.

"Назначить штраф могут только после того, как вас признают виновным в совершении правонарушения. Соответственно должна предшествовать наложению штрафа процедура привлечения к ответственности. Если вы согласны с правонарушением, то должностное лицо вправе вынести постановление о привлечении вас к административной ответственности", — поясняет адвокат.

Если вы не согласны с правонарушением, то составляется сначала протокол, назначается дата и время рассмотрения данного протокола, по результатам которого принимается решение о привлечении вас к ответственности, прекращении дела, либо отказе в привлечении к ответственности, добавляет она.

В случае, если к вам подошли сотрудники магазины (охранник, продавец, администратор) и сообщают вам, что сейчас будут штрафовать, спросите у них: какой закон вы нарушили и какой правовой нормой на них наделены полномочия по назначению штрафа, рекомендует Кузнецова. Взломать систему. Как получить бесплатное жилье от государства

Бывает, что кассир и охранник магазина вступают в сговор – на кассе "забывают" пробить какой-нибудь товар. А на выходе охранник проверяет чек и выявляет "украденное". Затем он объявляет своей жертве, что по инструкции следует вызвать полицию, но потом соглашается уладить вопрос с помощью денег. Это подлог, за который работников магазина могут наказать по закону, поэтому эксперты призывают не поддаваться на шантаж.

"Требования сотрудников магазина являются незаконными и могут рассматриваться как самоуправство. Вы можете вызвать полицию, которая обязана будет приехать и провести проверку по факту самоуправства со стороны сотрудников магазина, пытавших на вас наложить штраф", — заключила адвокат.