МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Число выявленных случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 9 270, до 4 814 558, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в РФ.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 9 270 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1 318(14,2%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 4 814 558 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,19%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве — 3208, Санкт-Петербурге — 737, Подмосковье — 649.

Прироста случаев COVID-19 за сутки нет в Еврейской автономной области, наименьший темп прироста — в Туве (0,02%).

"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Еврейская автономная область — 0%, 2. Республика Тыва — 0,02%, 3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Мурманская область, Хабаровский край — 0,04%", — говорится в сообщении.

За сутки в РФ выписаны 8637 человек после COVID-19, за все время — 4 436 583.

В частности, в Москве — 1929, Санкт-Петербурге — 978, Подмосковье — 545.

За сутки в России подтверждены 392 смерти пациентов с COVID-19, за все время — 110 520, из них в Москве — 59, Санкт-Петербурге — 34, Ростовской области — 23.