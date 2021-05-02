МОСКВА, 2 мая – ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Дачный сезон — долгожданное время для большинства россиян. Казалось бы, на своих законных шести сотках можно позволить себе любой каприз, однако, и здесь нас ожидают сплошные запреты и ограничения. А нарушителей многочисленных правил ждут довольно серьезные штрафы, в некоторых случаях может наступить даже уголовная ответственность, предупреждают эксперты, опрошенные агентством "Прайм". Юрист предупредил, чего нельзя делать на даче

ДОРОГА НА ДАЧУ

Неприятности могут подстерегать дачников-автомобилистов уже по дороге на место долгожданного отдыха.

Так, можно заработать штраф в размере 500 рублей за неправильную перевозку животного, ведь находящийся в машине питомец может препятствовать обзору водителя и создавать помехи во время движения.

"Согласно ПДД, транспортировка животных приравнивается к перевозке грузов, а перевозимый груз не должен ограничивать обзор для водителя. Несмотря на некоторую странность данного утверждения, оно является правомерным", — отмечает управляющий партнер юридической компании "Позиция права" Егор Редин.

Наказать могут и за жестокое обращение с животными, к примеру, если вы оставите питомца в закрытой машине на парковке. "В качестве санкции может быть выписан штраф до 80 тысяч рублей или исправительные работы на протяжении 1 года, а также ограничение или лишение свободы на срок от 1 до 3 лет", — подчеркивает юрист. Такой же штраф могут выписать за перевозку негабаритных стройматериалов.

В этом году возрастет ответственность водителей, нарушающих правила проезда железнодорожных переездов — штраф за самовольное открытие шлагбаума вырастет до 5 тысяч рублей.

КОСТРЫ И ШАШЛЫКИ

Но если вы добрались до дачи без приключений, расслабляться и спокойно предаваться отдыху рано. Идеальный способ попасть на штраф — начать сжигать мусор или разводить костры для других целей на дачном участке, если он для этого не оборудован, говорит генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский. Эксперт рассказал, где можно жечь костры на даче

Штраф за разведение костра в 2021 году (2-3 тысячи рублей) грозит всем, кто нарушит правила обращения с открытым огнем. "Причем никто не должен с полицией на ваш участок проникать. Достаточно, чтобы нарушение засвидетельствовал сотрудник МЧС через забор", — указывает он.

Категорически нельзя разводить костры под кронами деревьев, на участках, где растет молодой хвойный лес или растительность повреждена. То же касается гарей, где имеются остатки древесины или сухая трава, добавляет Редин.

"При этом региональные власти могут вводить особый противопожарный режим, когда полностью запрещено не только разведение костра, но и посещение лесов", — добавляет он.

Сжигание мусора вблизи леса допускается только вне периода особого противопожарного режима и при оборудовании специального места для костра. Оно должно быть расположено как минимум в 100 метрах от хвойного леса или отдельно растущих елей, сосен; 50 метрах от лиственных деревьев или леса; очищено в радиусе 25-30 метров от сухой травы, остатков древесины, горючих материалов; ограничено минерализованными полосами шириной 1,4 метров, а если лес хвойный — то 2,6 метров.

Нарушителей ждет штраф, а при причинении крупного ущерба лесным насаждениям возникает даже уголовная ответственность по ст. 261 Уголовного кодекса РФ; при причинении вреда жизни и здоровью человека — по ст. 219 УК.

Разведение костра на собственном садовом участке не столь опасно, как в лесном массиве, тем не менее, и к нему предъявляется ряд требований во избежание пожара.

"Обратите внимание — находится ваша дача на землях сельхозназначения или на землях поселений. Именно целевое назначение земли определяет, можно ли жечь на ней костер — категорически нельзя на землях поселений и можно по строгим правилам на землях сельхозназначения", — предупреждает эксперт.

Готовить шашлыки на мангале и в жаровне на даче можно, однако место разведения огня должно быть удалено от дома на садовом участке хотя бы на 5 метров и отгорожено минерализованной полосой. Убедитесь, что вы в любое время можете вызвать пожарных и обязательно обеспечьте себя средствами тушения огня, советуют эксперты.

При разведении костра вблизи от него не должны находиться средства для розжига и другие легковоспламеняющиеся жидкости и материалы. Запрещается разжигать костер токсичными материалами. По окончании горения костер засыпают землей и заливают водой.

В ряде случаев следует и вовсе воздержаться от разведения костра на садовом участке. Например, если в вашей местности действует особый противопожарный режим, на участке торфяная почва, скорость ветра превышает 10 метров в секунду, а если не используется мангал, то и 5 метров в секунду. Как и в лесу, запрещено разводить огонь под кронами деревьев.

НЕ ВСЕ, ЧТО МОЖЕТ РАСТИ, ДОЛЖНО РАСТИ

Уделяйте внимание и тому, что растет на ваших дачных участках. Например, опасный сорняк — борщевик Сосновского — может оставлять сильнейшие ожоги на коже. Те, кто не удалил его с участка после предупреждения могут получить штраф от 2 до 5 тысяч рублей, напоминает Редин.

Накажут и дачников, не соблюдающих требования в сфере наркоконтроля. Если землевладелец не истребит дикорастущие наркосодержащие растения после официального предписания (ст. 10.5 КоАП РФ), то штраф составит для граждан от 3 до 4 тысяч рублей, должностных лиц – от 5 до 10 тысяч рублей, юридических лиц – от 50 до 100 тысяч рублей.

За незаконное культивирование наркосодержащих растений при отсутствии признаков уголовного деяния, если оно совершено гражданином, пределы штрафа также увеличены и теперь составляют от 3 до 5 тысяч рублей. Альтернативные наказания в виде ареста для физлиц на срок до 15 суток и штрафа для юрлиц от 100 до 300 тысяч рублей оставлены без изменений.

Отправляясь в лес, помните, что нельзя просто так взять и срубить деревья. "Если вы занимаетесь незаконной вырубкой леса, то вам грозит не только штраф, но и вполне реальный срок — так что ходить с пилой в соседний лес категорически не рекомендую", — сказал Петропольский.

ПОСТРОЙКИ, ПРИРЕЗКИ И ЗАБОРЫ

Возведение постройки без согласования — одно из самых популярных нарушений среди дачников, считают юристы. Самовольной является постройка, возведенная на чужом земельном участке, либо на участке, использование которого не допускало ее возведения, либо без необходимых разрешений, либо с нарушением градостроительных и строительных норм и правил. "Для признания постройки самовольной и принятия решения о ее сносе достаточно одного из этих нарушений", — утверждает Редин. Нарушителей ждет штраф от 2 до 5 тысяч рублей.

Нельзя заниматься и тем, что в нашей стране называют словом "прирезка", продолжает Петропольский. Многочисленные компании, занимающиеся межеванием, предложат вам заняться прирезкой, рассказав, что в рамках 30% земельного участка это возможно.

"Помните, что это не прирезка, а самозахват земель", — предупреждает он.

Если вы прирежете себе чью-то землю, то даже, если там ничего не росло, а вы засеяли, вам грозит ответственность в соответствии с российским законодательством, напомнил эксперт. В МЧС рассказали, как жарить шашлык на даче

Дачникам запрещено также возведение слишком высокого глухого забора. Помните, что лицевой забор может быть высотой не выше 2 метров, а между участками — не выше 1,7 метров, причем светопрозрачность должна составлять не менее 50% по всей высоте. Так что отгородиться от соседей глухим забором не получится. Также карается штрафом от 20 до 50 тысяч рублей и захламление земельного участка.

ВОДА И ОТХОДЫ

Выкачивать более ста кубометров воды в сутки без лицензии также запрещено, однако мало кто из дачников на это способен: бытовой насос просто не справится с такой нагрузкой. Однако если вы все же отважитесь заняться промышленной добычей воды, вас оштрафуют на сумму от 3 до 5 тысяч рублей.

"Естественно, если вы нарушаете права других собственников: обильно поливаете свой земельный участок и затапливаете соседний или решили бульдозером утрамбовать газон, а треснул соседский дом, то тоже можете "попасть" на штраф", — указывает Петропольский.

Запрещено также закапывание неразлагаемых отходов, чем, по словам юриста, часто грешат граждане. Если вас за этим поймают, то последует штраф — от 1 до 2 тысяч рублей.

ТИШИНА

Не стоит рассчитывает и на то, что на даче можно вдоволь пошуметь – режим тишины на дачных участках тот же, что и в многоквартирных домах. Размер штрафов зависит от региона, где находится ваша дача.

Так, с 22:00 до 8:00 (в период с 1 июня до 31 августа с 23:00 до 8:00) не допускается использование звуковоспроизводящих устройств (телевизоров, радиоприемников, магнитофонов, музыкальных инструментов) на громкости, которая позволяет услышать соответствующие звуки в объектах, в которых не находятся указанные устройства. Запрещены крики, брань, свист, речь, пение и другие шумные действия, а также применение пиротехники.

Ночью не допускаются ремонтные, строительные, погрузочно-разгрузочные работы. Следует позаботиться, чтобы ваша охранная сигнализация не срабатывала беспричинно. Соблюдать тишину заставляют и домашних животных: ночью они не должны лаять и выть, мешая спать окружающим. Разумеется, позаботиться об этом следует хозяевам.

ЗАПОВЕДНЫЕ ЗОНЫ

Согласно недавним изменениям законодательства, введены достаточно серьезные штрафы за парковки в водоохранной зоне и съезд с дорог.

"Это касается официальных дорог, которые, согласно кадастровой карте, являются частью улично-дорожной сети – обычная колея в поле таковой не является", — поясняет Петропольский.

По его словам, съезд с дороги в заповедники — а у нас огромное количество прибрежных и приречных мест, которые являются заповедными зонами — будет караться штрафами до 5 тысяч рублей, и это не предел. Если речь идет о заповедниках в прибрежной зоне, не исключена даже конфискация транспортного средства. Юрист предупредил о новых штрафах для водителей

На самом деле пока нет понимания, как это будет работать на практике из-за отсутствия правоприменительной практики, однако известно, как это регулируется в особо заповедных зонах Севера (побережье Белого моря) — там действительно лесники ездят и выписывают штрафы.

Так что мы четко знаем, что парковаться в водоохраной зоне нельзя, съезжать с официальных дорог в заповедниках нельзя, ездить по неофициальным дорогам в заповедниках нельзя.

"Вместе с тем, строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения, так что будем смотреть, насколько жестко контролирующие органы будут следовать букве закона", — заключил Петропольский.