МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Одежду на пикник нужно брать на все случаи погоды, не ограничиваясь одним комплектом одежды, а место для пикника должно быть в не сильно продуваемых местах, без долгого нахождения у водоема, без линий электропередач и с возможностью укрыться в безопасном месте от грозы, сообщил РИА Новости заместитель главного врача по медицинской части станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова департамента здравоохранения Москвы Петр Давыдов.

"Майские праздники — время с достаточно неустойчивой погодой, то есть может быть за небольшой промежуток времени ветрено, солнечно, пасмурно, дождливо. Одежду нужно с собой брать на все случаи этой погоды, не ограничиваться одним комплектом одежды, потому что может быть жарко, а в следующую минуту – пойти холодный дождь или град", — рассказал Давыдов. Эксперты рассказали, как снизить квартплату, уезжая на майские

По его словам, располагаться желательно в не сильно продуваемых местах, потому что прямой ветер пользу для здоровья не принесет, так как при перемещении воздуха будет быстро уходить тепло в условиях неустойчивой погоды.

"Влажный воздух, особенно при ветре, способствует теплообмену между человеком и окружающей средой, и приводит к охлаждению, поэтому слишком долго находиться вблизи водоема или в прямой его близости при условии неустойчивого температурного режима тоже нежелательно. Лучше, если зона для пикника находится около воды, а уже прием пищи или более организованные мероприятия – в стороне, в укрытии, беседке или специальном домике. Нахождение на береговой линии на протяжении нескольких часов пользы не принесет", — отметил врач.

Давыдов рассказал, что нельзя располагаться на пикник под линиями электропередач, потому что при игре с мячом, рыбалке, запуске летательных устройств эти линии могут быть задеты.

"Также нужно помнить, что в мае начинаются грозы, и во время грозы есть определенные правила, которые следует соблюдать: не располагаться вблизи высоких металлических объектов, не располагаться под намокающими объектами, например, деревьями и не оснащенными громоотводами строениями. А нужно располагаться в укрытиях, оснащенных системой громоотводов", — добавил собеседник агентства.