МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Москвичам на майские праздники рекомендуется воздерживаться от поездок в другой регион страны, а если и посещать, то небольшой компанией и на личном автомобиле, но лучше провести выходные исключительно в кругу семьи на природе, сообщили РИА Новости опрошенные врачи. В Роспотребнадзоре ситуацию с коронавирусом все еще считают напряженной

"В Москве в настоящее время ещё сохраняется риск инфицирования новой коронавирусной инфекцией. В группе особого риска — пожилые люди и люди, имеющие хронические заболевания, такие как сердечно-сосудистые заболевания, заболевания дыхательной системы, сахарный диабет. Поэтому в майские праздники москвичам рекомендуется по возможности воздерживаться от поездок в другой регион страны и посещений мест массового скопления людей", — рассказала врач-эпидемиолог, главный врач Центра медицинской профилактики департамента здравоохранения Москвы Татьяна Елагина.

По ее словам, лучше не посещать популярные курорты, в том числе и зарубежные, на которые съезжается огромное количество людей из разных стран, что повышает риск заражения вирусной или бактериальной инфекцией.

При этом врач-инфекционист, профессор Николай Малышев отмечает, что если человек и решил отправиться в другой регион, то лучше по возможности сократить число попутчиков. "Все поездки, особенно общественным транспортом, самолетами, увеличивают риск заражения. Если передвигаться в другой регион, то лучше на личном автомобиле и своей компанией", — уточнил он.

Но лучше провести праздники в кругу семьи, считает эпидемиолог Елагина. "Один из способов не заразиться коронавирусом — провести выходные исключительно в кругу семьи на природе. При посещении людных мест снизить риски инфицирования позволит соблюдение социальной дистанции и использование средств индивидуальной защиты", — отметила врач. Иммунолог назвал группу риска по повторному заражению коронавирусом

Малышев также рассказал, что не забывать про средства защиты необходимо и в местах массового скопления людей, даже если толпа образовалась на улице. "Посещать торговые центры и кафе нужно аккуратно, безусловно народу много идет и даже на улице толпятся, поэтому надо обязательно носить маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию. Так же, как и смотреть репетицию парада Победы — надо помнить, что любая толпа, это потенциальный риск заражения, если и смотреть репетицию, то при соблюдении всех мер предосторожности", — отметил он.

Елагина подчеркнула, что поход в торговый центр можно совместить с пользой для здоровья. "Необходимо знать, что самая надежная защита в период отпусков и путешествий против коронавирусной инфекции – вакцинация. Вакцинация в Москве доступна для всех москвичей. Профилактические прививки можно сделать в медицинских организациях записавшись любым удобным способом. Без записи можно привиться в местах работы выездных прививочных бригад, которые проводят вакцинацию в торговых центрах, МФЦ, супермаркетах города", — уточнила она.