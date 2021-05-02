МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в РФ выросло за сутки на 8 697, до 4 823 255, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 8 697 в 82 регионах, в том числе выявлено активно 1273 (14,7%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 4 823 255 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,18%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве — 2699, Санкт-Петербурге — 718, Подмосковье — 650.

Прироста случаев коронавируса за сутки нет в Еврейской автономной области, Чукотском и Ненецком автономных округах.

"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ — 0%, 2. Республика Тыва — 0,01%, 3. Республика Алтай, Ямало-Ненецкий автономный округ, Мурманская область, Магаданская область, Хабаровский край — 0,04%", — говорится в сообщении.

За сутки в РФ выписаны 7 339 человек после COVID-19, за все время — 4 443 922, в том числе в Москве- 1617 человек, в Санкт-Петербурге — 982, Подмосковье — 444.

За сутки в РФ подтверждены 342 смерти пациентов с COVID-19, за все время — 110 862.

В частности, в Москве за сутки подтверждены 54 смерти пациентов с COVID-19, в Санкт-Петербурге — 36, в Подмосковье —16.