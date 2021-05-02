МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Не за горами то время, когда наше рабочее время сократится до четырех часов в сутки, освободив место для самообразования, духовного физического развития. Так описывает недалекое будущее проректор Финансового университета при правительстве РФ, доктор экономических наук Александр Сафонов в интервью "Российской газете". Цены на апартаменты могут взлететь до стоимости квартир

Профессор подчеркивает, что запрос на сокращение рабочего дня замечен государством, которое уже занимается развитием необходимой социальной и культурной инфраструктуры. "Не везде быстро это получается, но на это придётся тратить время и ресурсы, это неизбежность", — дополняет эксперт.

Экономист заметил, что продолжительная трудовая активность без праздников и выходных может быть сопряжена со снижением производительности работника, а с ростом производительности пропадает и нужда в работе без отдыха. Труд в современном мире становится все более сложным, равно как и растет цена человеческой ошибки, причиной которой может стать работа на износ.

"Одно дело, когда уставший работник неправильно ударил молотком при производстве, например, подковы, и совсем другое, когда он ошибся при монтаже двигателя внутреннего сгорания, в результате чего тот взорвался в автомобиле. Поэтому забота о здоровье и отдыхе сотрудников стала выгодна чисто экономически. Кому нужны некачественные товары или услуги?", — подытожил Сафонов.