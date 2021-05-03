МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. В прошлом месяце депутаты Госдумы обнародовали свои декларации о доходах.

Как пишет RT, оказалось, что многие народные избранники обладают солидными капиталами, зарубежной недвижимостью и видом на жительство (ВНЖ) в других странах.

Среди таких депутатов есть и представители КПРФ. В частности, у супруги члена комитета по образованию и науке Михаила Берулавы есть две квартиры в Болгарии. Земля и дом в Великобритании обнаружились у члена комитета по аграрным вопросам Владимира Блоцкого.

По мнению опрошенных изданием экспертов, тот факт, что верхушка коммунистической партии живет вразрез с декларируемой идеологией, создает серьезные противоречия внутри организации. Аналитики уверены: речь идет о прогрессирующем системном кризисе. Ведь ранее именно представители "коммунистов" предложили запретить чиновникам и другим должностным лицам иметь зарубежную недвижимость и вид на жительство в других странах. При этом лидер КПРФ Геннадий Зюганов в своем Telegram-канале предложил ввести в России повышенный налог на "подозрительно богатых".

Как отмечают эксперты, КПРФ, формально заявляя о своей приверженности коммунистическим идеям, давно не стесняется выдвигать от себя не просто представителей капитала, но еще и замешанных в различных махинациях деятелей.

"Всё это создаёт чудовищные репутационные потери, потому что КПРФ выступает за раскулачивание олигархов, а сама привлекает местных олигархов, которые воруют ничуть не хуже, чем центральные. В результате КПРФ оказывается в глупейшей ситуации. Я риторику КПРФ в значительной степени одобряю, но их практика мне кажется совершенно позорной", — рассказал в беседе с RT публицист Виктор Милитарев.