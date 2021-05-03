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ВОЗ назвала сроки оценки безопасности "Спутника V"
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Всемирная организация здравоохранения рассчитывает дать свою оценку безопасности российской вакцины "Спутник V" в конце июня или в июле, заявила на брифинге в понедельник эксперт... ПРАЙМ, 03.05.2021
вакцина, коронавирус, спутник v, воз, новости, здоровье, общество
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ЖЕНЕВА, 3 мая – ПРАЙМ. Всемирная организация здравоохранения рассчитывает дать свою оценку безопасности российской вакцины "Спутник V" в конце июня или в июле, заявила на брифинге в понедельник эксперт ВОЗ Марианджела Симао.
"У ВОЗ до сих пор нет полного досье. Но это, как мы называем, "предоставление данных в процессе". Так что производитель может добавлять данные в процессе уже начавшейся оценки. Наша команда уже находится в России последние две недели и проводит оценку клинических испытаний. И с 10 мая по первую неделю июня мы начнем инспектировать производство", — сказала она.
По словам Симао, эксперты ВОЗ посетят пять различных производств российской вакцины. При этом посещение двух производителей будут проходить совместно с экспертами Европейского лекарственного регулятора ЕМА.
"Так что мы ожидаем, что полное досье, а также соответствие необходимым критериям как для клинических испытаний, так и для производства позволит группе технических экспертов провести оценку вакцины в конце июня, но более вероятно — в июле", — добавила она.