ЖЕНЕВА, 3 мая – ПРАЙМ. Всемирная организация здравоохранения рассчитывает дать свою оценку безопасности российской вакцины "Спутник V" в конце июня или в июле, заявила на брифинге в понедельник эксперт ВОЗ Марианджела Симао. Привитые "Спутником V" смогут въезжать в ЕС после одобрения ЕМА или ВОЗ

"У ВОЗ до сих пор нет полного досье. Но это, как мы называем, "предоставление данных в процессе". Так что производитель может добавлять данные в процессе уже начавшейся оценки. Наша команда уже находится в России последние две недели и проводит оценку клинических испытаний. И с 10 мая по первую неделю июня мы начнем инспектировать производство", — сказала она.

По словам Симао, эксперты ВОЗ посетят пять различных производств российской вакцины. При этом посещение двух производителей будут проходить совместно с экспертами Европейского лекарственного регулятора ЕМА.

"Так что мы ожидаем, что полное досье, а также соответствие необходимым критериям как для клинических испытаний, так и для производства позволит группе технических экспертов провести оценку вакцины в конце июня, но более вероятно — в июле", — добавила она.