РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 3 мая — ПРАЙМ. Пандемия COVID-19 в Бразилии остается вне контроля властей, таким образом страна превращается в гигантскую "лабораторию" по выведению новых штаммов коронавируса, заявил РИА Новости Доминго Альвес, профессор медицинского факультета Университета Сан-Паулу. ВОЗ назвала сроки оценки безопасности "Спутника V"

Неделю назад Институт Бутантан сообщил об обнаружении в стране трех новых штаммов вируса SARS-CoV-2, в том числе южноафриканского и амазонского вариантов.

"У нас сложился "идеальный шторм", поскольку наряду с высоким уровнем инфицирования не существует санитарного контроля. Мы превратились в идеальную лабораторию. Уже известный список новых штаммов – лишь вершина айсберга, их должно быть намного больше", — сказал специалист.

Он обратил внимание на особую опасность амазонского штамма (P.1), который был впервые обнаружен в городе Манаус. После его выявления Бразилия переживает "откат сценария" — в группу риска начинают входить все более и более молодые люди, в том числе беременные женщины, сказал собеседник агентства.

"Вариант (вируса) из Манауса распространился по всей стране, потому что никто ничего не контролирует. Выявление новых штаммов носит спорадический характер, когда мы говорим о мутациях, необходимо подразумевать самое худшее развитие событий", — предупредил эксперт.

По его словам, другим фактором риска служит появление новых штаммов во время кампании по вакцинированию населения. Контакты вируса с вакцинированными людьми создают биологическое давление, которое приводит к дальнейшим мутациям уже мутировавшего вируса и может привести к возникновению штаммов, пробивающих "щит антител".

Бразилия — одна из самых пострадавших стран из-за пандемии коронавируса. В общей сложности в стране подтверждено 14 754 910 случаев заражения коронавирусом, скончались 407 639 пациентов с подтвержденным COVID-19.