МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Роспотребнадзор назвал семейный загородный отдых во время майских праздников хорошим решением в условиях пандемии.

"В условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции отдых за городом или на даче хорошее решение, так как прогулки и общение в кругу семьи на открытом воздухе не несут значительного риска инфицирования", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В ведомстве также напомнили, что многократное посещение гостей связано с увеличением риска инфицирования COVID-19. "В связи с этим стоит подумать об ограничении контактов. Если вы все же решили пригласить гостей, не забывайте надевать маску", — добавляется в сообщении.

Отмечается, что маска не может существенно нарушить теплообмен, поэтому не нужно бояться получить тепловой удар из-за ее применения. Кроме того, в жаркую погоду маски необходимо менять чаще, так как они быстрее становятся влажными.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 1 по 10 мая. Предложение продлить майские праздники за счет дней между ними президенту озвучила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Глава государства идею поддержал и 23 апреля подписал указ, согласно которому дни с 1 по 10 мая будут нерабочими. Такое решение принято, чтобы добиться более стабильной эпидемиологической обстановки.