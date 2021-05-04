МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Большинство опрошенных позитивно оценивают опыт удаленной работы, а бывать в офисе регулярно хотели бы всего 4% сотрудников отечественных компаний, говорится в исследовании Райффайзенбанка, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Роспотребнадзор оценил решение отдыхать за городом в майские праздники

Опрос проводился среди 1 тысячи жителей крупных городов России. За последний год более половины опрошенных (54%) работали удаленно на постоянной основе, ещё 22% — около полугода, периодически возвращаясь в офис, остальные 24% — несколько месяцев или менее, в периоды серьёзных ограничений.

После окончания коронавирусного периода брать несколько дней работы из дома в неделю смогут 41% опрошенных, почти такой же доле (36%) работодатели позволят перейти на полностью удаленный формат. Использовать эти возможности в полном объеме намерены 60% специалистов — они планируют работать удаленно настолько часто, насколько это будет возможно. Треть (35%) хотят брать дни работы из дома время от времени. И только 4% признались, что хотели бы работать из офиса так часто, как только это будет возможно.

"Подавляющее большинство опрошенных (88%) позитивно оценивают опыт удаленной работы. Из них 45% отмечают, что дистанционный формат привлекал их всегда, а 43% открыли его преимущества только в течение прошедшего года", — также сделали вывод авторы исследования.

"Вероятно, долгосрочная практика на рынке труда окончательно сформируется с окончанием пандемии, однако уже сейчас можно говорить о том, что офисная работа в традиционном понимании уйдет в прошлое. Спрос на расширение практики удаленной работы существовал ещё до пандемии, и сейчас гибкий подход становится почти обязательным требованием со стороны кандидатов при выборе работы", — считает управляющий директор по работе с персоналом Райффайзенбанка Владимир Химаныч.