МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Об активизации мошенничеств с авиабилетами и эксплуатации мошенниками темы социальных выплат, о которых объявил президент России Владимир Путин, предупредило Роскачество. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт организации. Россияне оценили, как майские праздники повлияют на их кошелек

"Во время послания Федеральному собранию 21 апреля президент РФ Владимир Путин пообещал выплаты в 10 тысяч рублей на каждого школьника. По состоянию на начало мая детали выплат и соответствующие нормативные документы пока не были обнародованы. Воспользоваться этим могут мошенники, которые уже сейчас охотно предлагают получить детские выплаты, а также перечисляют их подробные условия", — говорится в сообщении.

Роскачество предупреждает о том, что следует дождаться заявлений из официальных источников: например, на портале госуслуг или из сообщений информагентств. Так, например, если вам на почту придет письмо с содержанием "кликни и получи выплату от президента", или предложат ввести свои данные и даже приложить скрины документов для быстрого получения выплаты — это обман.

Не стоит доверять рассылкам, имитирующим дизайн сайта госуслуг, которые обещают оформление выплат: эксперты Роскачества напоминают, что письма содержат внешние ссылки и предлагают ввести свой логин и пароль от сайта или скачать какие-либо файлы. Это открывает путь вирусу и мошенникам к любым личным данным.

Помимо этого, в майские праздники активизировались мошенники с фишинговых сайтов, которые имитируют подбор предложений по авиабилетам: их уже более полусотни. "Все сайты копируют популярные билетные агрегаторы, а в качестве приманки соблазняют пользователей очень привлекательными ценами на билеты (со скидкой 30-50% или даже больше)", — говорится в сообщении.

Опять же, одной из разновидностей такого мошенничества может быть предложение приобрести детские туристические путевки с кэшбеком в 50%. "Настоящая их продажа от государства откроется только 20 мая, до этого момента злоумышленники могут попытаться монетизировать данный инфоповод, учитывая большой спрос от населения", — предупредили эксперты Роскачества.

Эксперты также напомнили, что следует быть внимательными и со службой доставки продуктов и готовой еды: спрос на онлайн-доставку в майские праздники вырастает, этим тоже могут воспользоваться кибермошенники.