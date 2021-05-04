МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Лишь 9% россиян не поздравляют с Днём Победы никого и никак не отмечают этот праздник, более половины пользователей Рунета поздравляют друзей и близких в личных сообщений, показало совместное исследование центра ResearchMe и соцсети "Одноклассники", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.

Исследование основано на данных опроса 981 пользователей Рунета старше 18 лет.

"54% рассказали, что поздравляют друзей и близких в личных сообщениях, 48% отправляют виртуальные подарки, 23% пишут поздравления в разных группах и сообществах, 19% — публикуют посты в своей ленте соцсетей, а 15% используют для поздравления аудио- и видеозвонки. Лишь 9% опрошенных заявили, что не поздравляют с Днем Победы никого и никак не отмечают этот праздник", — говорится в исследовании.

При этом, 37% респондентов рассказали во время опроса о том, что испытывают радость, что в этом году могут присоединиться к празднику на улицах своего города. Однако 19% отметили, что пока опасаются участвовать в больших мероприятиях из-за пандемии. Еще 27% опрошенных, по их словам, традиционно отмечают праздник дома, а 17% называют 9 мая "тихим праздником и днем памяти". Роспотребнадзор оценил решение отдыхать за городом в майские праздники

Отмечают праздник Победы россияне по-разному: 49% респондентов рассказали, что выезжают в этот день на природу с друзьями и семьей, 26% участвуют в праздничных мероприятиях города, а 17% посещают мемориалы памяти или музеи, посвященные памяти героев Великой Отечественной войны. Четверть опрошенных (24%) предпочитают отмечать этот день тихо в спокойной обстановке.

Аналитики отметили, что более половины опрошенных (56%) в День Победы с интересом читают публикации про героев Победы от друзей и авторов в ленте новостей, но историями своих близких делятся чуть менее трети респондентов (28%).