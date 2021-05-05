МОСКВА, 5 мая – ПРАЙМ. Мыть руки с мылом нужно в течение 40-60 секунд, это простое действие позволяет снизить риск заражения инфекционными заболеваниям, особенно актуальна данная рекомендация в период пандемии коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

Всемирный день гигиены рук отмечается ежегодно 5 мая. В 2021 году он пройдет под девизом "Секунды спасают жизни — вымойте руки!". В Роспотребнадзоре ситуацию с коронавирусом все еще считают напряженной

"Рекомендуется мыть руки водой с мылом в течение 40-60 сек. Если нет доступа к воде и мылу, следует применять кожные антисептики или специальные очищающие салфетки", — говорится в сообщении.

Мытье рук с водой и мылом, особенно после посещения туалета и перед едой, позволяет снизить уровень кишечных заболеваний более чем на 40%, а респираторных инфекций — почти на 25%. Гигиена рук может спасти до 50% погибающих от пневмонии, паразитарных, кишечных и других инфекций, отметили в ведомстве.

Важность мытья рук для сохранения здоровья подтверждается значительным снижением показателей заболеваемости по большинству инфекций, связанных с фекально-оральным механизмом передачи, в 2020 году, когда проводились противоэпидемические меры и значительная часть людей стала соблюдать гигиену рук, подчеркнули в пресс-службе.

Так, например, показатель заболеваемости норовирусной инфекцией в России в прошлом году снизился в два раза по сравнению с 2019 годом, сальмонеллезом — в 1,6 раза, уточнили в Роспотребнадзоре.