МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Новые штрафы и запреты для владельцев садовых участков появились в 2021 году. О них в связи с началом дачного сезона решило напомнить информационное агентство URA.RU. Вот список правонарушений, за которые могут наказать россиян: В Мосгордуме одобрили ужесточение штрафа за превышение скорости

• Штрафы за стихийную растительность.

Владельцам дачных участков, которые не занимаются уничтожением сорняков, грозит штраф до 500 рублей. К сорнякам также относятся одуванчики, мята, борщевик, ромашка и чертополох, уточняют юристы. В Союзе дачников Подмосковья отмечают, что наказывать за сорняки будут исключительно сельскохозяйственных производителей.

• Штрафы за неправильное использование мангалов. Юрист рассказал, за что могут оштрафовать дачников

Дачникам не стоит забывать о соблюдении новых правил пожарной безопасности, если они планируют жарить шашлыки на даче. Мангал должен стоять на расстоянии не меньше пяти метров от дома и других построек. При этом надлежит расчистить зону вокруг огня — в радиусе 2 метров не должно быть сухой травы, валежника, сухостойных деревьев. Если дачник разводит костер на своем участке, то он должен располагаться минимум в 50 метрах от любых построек. Если огонь разводят в специальных емкостях, то расстояние можно сократить до 25 метров. За нарушение правил виновнику грозит штраф до трех тысяч рублей. Если действия садовода привели к пожару, порче чужого имущества или травмам, виновник заплатит до пяти тысяч рублей.

• Штрафы за разведение скота на продажу.

Российским дачникам теперь запрещено на своем участке разводить на продажу кур, коров, свиней и других животных. За это предусмотрен штраф от 10 до 20 тысяч рублей или 1% от кадастровой стоимости земли. Чтобы разводить скот в коммерческих целях, владельцу участка нужно изменить целевое назначение земли.

• Региональные штрафы.

Субъекты России могут устанавливать свои правила поведения на дачных участках. Например, в Подмосковье садоводам запрещено на своих участках мыть автомобили. Власти региона объяснили это тем, что владелец авто загрязняет почву не только своего, но и соседних участков.