МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил до 1 июля отчитаться о проработке вопроса о полной оплате больничных родителям детей до 7 лет вне зависимости от стажа. Путин призвал полностью оплачивать больничные по уходу за детьми до 7 лет

"О проработке вопроса в части полной оплаты больничных родителям детей до 7 лет вне зависимости от продолжительности стажа Минтруд, Минфин и Фонд социального страхования России обязаны отчитаться до 1 июля", — говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства.

Также кабмин ожидает докладов о предоставлении финансовой помощи неполным нуждающимся семьям с детьми и беременным женщинам и по единовременной выплате в 10 тысяч рублей родителям с детьми в возрасте от 6 до 18 лет. Ответственными являются Минфин, Минтруд, Минздрав, Минпросвещения, Рособрнадзор и Пенсионный фонд России.

Отвечать за реализацию проекта поэтапного перехода к предоставлению гражданам федеральных мер социальной поддержки в формате "одного окна" через систему социального казначейства по факту наступления жизненной ситуации будут Минтруд, Минфин, Минцифры, Федеральная налоговая служба и ПФР. Отчёт о своей работе они должны представить до 15 сентября 2021 года.