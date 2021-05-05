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Власти проработатают полную оплату больничных родителям детей до семи лет
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил до 1 июля отчитаться о проработке вопроса о полной оплате больничных родителям детей до 7 лет вне зависимости от стажа. "О проработке... ПРАЙМ, 05.05.2021
фсс, минфин рф, минтруд рф, михаил мишустин, больничные, новости, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил до 1 июля отчитаться о проработке вопроса о полной оплате больничных родителям детей до 7 лет вне зависимости от стажа.
"О проработке вопроса в части полной оплаты больничных родителям детей до 7 лет вне зависимости от продолжительности стажа Минтруд, Минфин и Фонд социального страхования России обязаны отчитаться до 1 июля", — говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства.
Также кабмин ожидает докладов о предоставлении финансовой помощи неполным нуждающимся семьям с детьми и беременным женщинам и по единовременной выплате в 10 тысяч рублей родителям с детьми в возрасте от 6 до 18 лет. Ответственными являются Минфин, Минтруд, Минздрав, Минпросвещения, Рособрнадзор и Пенсионный фонд России.
Отвечать за реализацию проекта поэтапного перехода к предоставлению гражданам федеральных мер социальной поддержки в формате "одного окна" через систему социального казначейства по факту наступления жизненной ситуации будут Минтруд, Минфин, Минцифры, Федеральная налоговая служба и ПФР. Отчёт о своей работе они должны представить до 15 сентября 2021 года.