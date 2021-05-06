МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на встрече с президентом Владимиром Путиным рассказала, что ситуация в России с коронавирусом стабильная.

"Вначале несколько слов о текущей эпидситуации. Она… стабильна. Недельный показатель заболеваемости на 100 тысяч жителей у нас составляет 41,3. Суточный показатель, во всяком случае за последние сутки, составляет 5,2 на 100 тысяч населения", — заявила Голикова на встрече с президентом РФ.

Кроме того, по её словам, 32 региона России в стадии снижения по COVID, 49 — в стадии стабилизации. Также, 13,4 млн человек в России вакцинированы от коронавируса первым комплектом, 9,4 млн — полностью, рассказала она.

"В стадии снижения сегодня находятся 32 региона страны. В стадии стабилизации – 49, и четыре региона находятся в стадии некоторого роста", — рассказала Голикова в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.