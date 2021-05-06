БРЮССЕЛЬ, 6 мая — ПРАЙМ. Решение Всемирного конгресса вакцин отдать пальму первенства американскому препарату от коронавируса Moderna было геополитически мотивированным, российский "Спутник V" не хуже американской вакцины, считает один из ведущих вирусологов и наиболее цитируемых в сфере COVID-19 экспертов Бельгии Марк ван Ранст. Эпидемиолог объяснил, зачем нужна вторая доза вакцины от COVID

Разработка американской компании Moderna и Национального института здоровья США была признана лучшей вакциной от COVID-19 на проходящем онлайн Всемирном конгрессе вакцин (World Vaccine Congress Washington 2021) в среду. Препарат компании Moderna, лицензированный для экстренного применения в США и ряде других стран, обошел в рейтинге вакцины AstraZeneca, Bharat Biotech, Janssen, Medicago, Novavax, Pfizer/BioNtech, "Спутник V" и препарат для животных Zoetis.

"Я бы не придавал этой награде большого значения. Всемирный конгресс вакцин существует уже почти 20 лет и пользуется уважением, особенно по ту сторону Атлантики, но все должны понимать, что на таком уровне вмешивается геополитика", — заявил РИА Новости ван Ранст.

Эксперт отметил, что уровень эффективности "Спутника V" не уступает тому, который демонстрирует победитель года, по его словам, Moderna, "Спутник V" и Pfizer демонстрируют "беспрецедентный уровень эффективности — более 90%".

"На данном этапе они находятся на одном уровне эффективности; нет особого смысла выносить Moderna или две другие в победители", — сказал он. Ван Ранст отметил, что это также не умаляет качества других — менее эффективных — вакцин, таких как AstraZeneca, Johnson & Johnson и Novavax.

Эксперт также указал на экономическую и геополитическую подоплеку решения наградить Moderna. "США позиционируют себя в большой гонке по вакцинации мира. "Спутник V" была разработана первой, и с самого начала мы наблюдали в основном политические реакции, высказываемые с целью преуменьшить заслуги российских ученых… Вручение этой награды Moderna, вероятно, в основном экономическое решение", — заявил ван Ранст.

Ранее разработчики "Спутника V" сообщили, что смертность после вакцинации российской вакциной намного ниже, чем у зарубежных аналогов. Так, для Pfizer показатель средней смертности на 1 миллион доз составляет 39,4, для препарата Moderna — 20,2, а для "Спутника" — всего 2. Исследование было проведено на основе официальных данных 13 регуляторов в сфере здравоохранения по состоянию на 19 апреля.