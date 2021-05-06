АНКАРА, 6 мая — ПРАЙМ. Суточный прирост выявленных случаев коронавируса в Турции в четверг составил 22 388, это почти в три раза ниже максимума, зарегистрированного в середине апреля, сообщает минздрав страны. Турция готова принимать российских туристов с июня

Суточный прирост заболеваемости 16 апреля в Турции показал максимум с начала пандемии, составив 63 082 случая, после чего начал постепенно снижаться. При этом 30 апреля было зарегистрировано максимальное число смертей за сутки — 394.

"Сегодня выявлено 23 388 новых случаев COVID-19, с начала пандемии — 4 977 982. Умерли 304 человека, с начала пандемии — 42 187. В тяжелом состоянии находятся 3378 больных", — говорится в сообщении.

Россия из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в Турции ограничила авиасообщение с этой страной с 15 апреля по 1 июня. Турция, лишенная организованных российских туристов, которые на протяжении последних лет были лидерами по числу иностранцев, отдыхавших в этой стране, обещает улучшить ситуацию. Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил РИА Новости, что собирается вместе с главой минздрава страны Фахреттином Коджой в мае посетить Россию, и выразил готовность принять санинспекторов из РФ для оценки безопасности своих курортов.

Как сообщила в среду пресс-служба Кремля, президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора сошлись во мнении, что противоэпидемические меры позволят добиться улучшения обстановки и возобновить связи в туризме.

Ранее Эрдоган объявил в стране полный локдаун с 19.00 29 апреля до 5.00 17 мая из-за ситуации с коронавирусом. Все организации и учреждения прекратили свою деятельность, за исключением освобожденных циркуляром МВД. Междугородние поездки разрешены только после получения разрешения от властей. Бронирование отелей не является исключением для ограничений на междугородние поездки. На иностранных туристов комендантский час не распространяется.