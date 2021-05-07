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ВОЗ рекомендовала китайскую вакцину для экстренного использования
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ВОЗ внесла китайскую вакцину Sinopharm от COVID-19 в список рекомендуемых для экстренного использования, говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения,... ПРАЙМ, 07.05.2021
вакцина, коронавирус, воз, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ЖЕНЕВА, 7 мая — ПРАЙМ. ВОЗ внесла китайскую вакцину Sinopharm от COVID-19 в список рекомендуемых для экстренного использования, говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения, опубликованном в пятницу.
"Сегодня ВОЗ включила вакцину Sinopharm от COVID-19 в список рекомендованный для экстренного использования во всем мире", — говорится в заявлении.
Как отмечается, эксперты ВОЗ провели инспекцию на производстве вакцины, чтобы оценить ее качество и безопасность.
"На основе всех имеющихся свидетельств, ВОЗ рекомендует вакцину для людей в возрасте старше 18 лет, по две дозы, которые принимаются с разницей в 3-4 недели. Эффективность вакцины для людей с симптомами и госпитализированных больных, по оценкам, составляет 79% для всех объединенных возрастных групп", — отмечают в ВОЗ.
В тоже время, ВОЗ не рекомендует использовать вакцину для пациентов старше 60 лет, так как пока нет достаточных данных об эффективности препарата в данной возрастной группе.