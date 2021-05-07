ЖЕНЕВА, 7 мая — ПРАЙМ. ВОЗ внесла китайскую вакцину Sinopharm от COVID-19 в список рекомендуемых для экстренного использования, говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения, опубликованном в пятницу. Вирусолог оценил выбор лучшей вакцины на Всемирном конгрессе

"Сегодня ВОЗ включила вакцину Sinopharm от COVID-19 в список рекомендованный для экстренного использования во всем мире", — говорится в заявлении.

Как отмечается, эксперты ВОЗ провели инспекцию на производстве вакцины, чтобы оценить ее качество и безопасность.

"На основе всех имеющихся свидетельств, ВОЗ рекомендует вакцину для людей в возрасте старше 18 лет, по две дозы, которые принимаются с разницей в 3-4 недели. Эффективность вакцины для людей с симптомами и госпитализированных больных, по оценкам, составляет 79% для всех объединенных возрастных групп", — отмечают в ВОЗ.

В тоже время, ВОЗ не рекомендует использовать вакцину для пациентов старше 60 лет, так как пока нет достаточных данных об эффективности препарата в данной возрастной группе.