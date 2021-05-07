БРЮССЕЛЬ, 7 мая — ПРАЙМ. Отмена патентов на вакцины от COVID-19 не означает расширения производства этих препаратов в ближайшее время, остается вопрос передачи технологий, может быть непросто договориться и с компаниями, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Администрация президента США Джо Байдена заявила, что поддерживает отказ от защиты прав интеллектуальной собственности на вакцины против COVID-19. Вирусолог оценил выбор лучшей вакцины на Всемирном конгрессе

УСКОРЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА

"Заявление администрации Байдена в США о том, что они хотят отказаться от патентов на вакцины COVID-19, чтобы ускорить вакцинацию во всем мире, является своего рода коммуникационным ходом. Это упрощенный подход, и глава ВОЗ был прав, поправив, что временная приостановка действия патентов на вакцины не является панацеей", — считает вирусолог Института экспериментальных исследований UCL Clinics в Бельгии Жан Руэль.

Передача производственных технологий, включая субподряд на сырье, сложна и займет месяцы, независимо от того, выдан ли патент на новое производственное подразделение или речь идет о традиционной лицензии на производство, включая строгий контроль качества, отметил он.

"На создание функциональных производственных мощностей с полной гарантией безопасности и качества уйдут как минимум месяцы", — считает Руэль. При этом он назвал плюсом ситуации само начало дебатов по интеллектуальной собственности.

Отказ от патентов не дает автоматически доступа к секретам промышленного производства, отметил, в свою очередь, преподаватель школы менеджмента Левенского католического университета в Бельгии Поль Бельфлам.

При этом, по его словам, патенты уже позволяют вести переговоры о передаче технологии для производства вакцин от коронавируса.

ВЫГОДА РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН

Предложение приостановить действие патентов на препараты от коронавируса было выдвинуто Индией и ЮАР в ВТО в 2020 году. Призыв поддержали почти 60 стран. Дебаты в ВТО вызваны опасениями, что развитые страны серьезно опережают другие государства по темпам вакцинации.

Бельфлам отметил, что отказ от патентов действительно мог бы помочь стимулировать кампании по вакцинации, позволяя потенциальным производителям прививок в менее промышленно развитых странах запускать подразделения по производству вакцин.

"Можно вспомнить Индию и Южную Африку, которые просят об этом на уровне ВТО, но и о многих других странах. Да, это могло бы ускорить борьбу с пандемией за счет увеличения производства вакцин в мире", — сказал Бельфлам, отметив, что достичь соглашения с производителями об этом будет непросто.

По мнению Руэля, Африка и страны Южного полушария в целом должны получить пользу от вакцинации, как и богатые страны, но все не так просто. "Отказ от патентов стал бы серьезным нарушением системы защиты интеллектуальной собственности, которая имеет ключевое значение для безопасности лабораторий, когда они проводят дорогостоящие исследования, которые вполне могут потерпеть неудачу", — сказал вирусолог.

Германия и другие страны также выразили серьезные сомнения по этому поводу, а фармацевтическая промышленность твердо стоит против отказа от патентов, отметил он.

В ЕС ранее отметили, что политические дебаты на международном уровне по вопросу об отмене патентов на вакцины займут очень много времени, но проблемы с доступом разных стран мира к этим препаратам должны решаться уже сейчас на основании имеющихся инструментов. В Международной федерации фармацевтических производителей и ассоциаций (IFPMA) считают, что отказ от прав интеллектуальной собственности на вакцины против коронавируса не вызовет рост производства препаратов. Глава ВОЗ оценил стоимость вакцинации взрослого населения планеты

НУЖНА КООРДИНАЦИЯ

Руэль отметил, что есть опасность появления новых, более вирулентных или заразных штаммов коронавируса, поэтому весь мир заинтересован в расширении глобального производства вакцин, чтобы позволить быструю разработку и производство для возможных вакцинаций против новых мутаций в ближайшие месяцы и годы.

При этом, по его словам, цена дозы вакцины не очень высока, поэтому есть возможность ее снижения, но лишь незначительного.

"Если бы такой крупный мировой производитель, как Россия и ее "Спутник V", предоставил патент, а также всю документацию по методам производства, оборудованию, компонентам, это, несомненно, было бы быстрее воспринято фармацевтической промышленностью в развивающихся странах", — сказал он.

Но опять же, на это потребуется время, отметил эксперт. "Мир должен двигаться к скоординированным ответным действиям, в идеале координируемым Всемирной организацией здравоохранения", — заключил вирусолог.