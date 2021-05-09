2021-05-09T10:07:00+03:00
2021-05-09T10:36:01+03:00
2021-05-09T10:07:00+03:00
2021
https://1prime.ru/society/20210509/833625003.html
В Министерстве труда не планируют оставлять майские праздники длинными
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Минтруд РФ не планирует делать практику непрерывных майских праздников постоянной, заявил журналистам глава ведомства Антон Котяков. "Нет", — заявил Котяков, отвечая на вопрос,... ПРАЙМ, 09.05.2021
антон котяков, майские праздники, новости, общество
https://1prime.ru/images/83344/33/833443302.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83344/33/833443302.jpg
https://1prime.ru/images/83344/33/833443301.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83344/33/833443301.jpg
https://1prime.ru/images/83344/32/833443299.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83344/32/833443299.jpg
https://1prime.ru/Financial_market/20210509/833603069.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Минтруд РФ не планирует делать практику непрерывных майских праздников постоянной, заявил журналистам глава ведомства Антон Котяков.
"Нет", — заявил Котяков, отвечая на вопрос, планирует ли министерство продолжить практику "длинных" майских праздников.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 1 по 10 мая. Предложение продлить майские праздники за счет дней между ними президенту озвучила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Глава государства идею поддержал и 23 апреля подписал указ, согласно которому дни с 1 по 10 мая будут нерабочими. Такое решение принято, чтобы добиться более стабильной эпидемиологической обстановки.