МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в России выросло на 8 419, до 4 880 262, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. В Совфеде допустили сокращение рабочей недели

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 8 419 в 82 регионах, в том числе выявлено активно 1395 (16,6%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране отмечено 4 880 262 случая заболевания. Темп прироста составляет 0,17%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве — 2828, Санкт-Петербурге — 729, Подмосковье — 636.

За сутки в России нет прироста случаев COVID-19 в:

Еврейской автономной области,



Ненецком автономном округе



Чукотском автономном округе.

"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%, 2. Республика Алтай 0,02%, 3. Республика Тыва 0,03%", — говорится в сообщении.

За сутки в России выписаны 7 517 человек после COVID-19, за все время — 4 496 132. Из них в Москве выписаны 2134 выздоровевших, Санкт-Петербурге — 821, Подмосковье — 428.

За сутки в РФ подтверждены 334 смерти пациентов с COVID-19, за все время — 113 326. В частности, в Москве зафиксировано 58 смертей, в Санкт-Петербурге — 37, в Нижегородской области — 17.