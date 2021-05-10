МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Когда работник "перерастает" свою должность, у него появляются все основания говорить с руководством о повышении заработной платы. Какие аргументы использовать, чтобы убедить начальника увеличить оклад и чего точно не надо говорить, рассказала в интервью "Вечерней Москве" профессор кафедры трудового права НИУ ВШЭ, доктор юридических наук, адвокат Марина Буянова. Финансист научил, как сколотить капитал на 10% от зарплаты

Эксперт подробно рассказала об основаниях просить руководство о повышении заработной платы в пределах 30%. В частности, она порекомендовала учитывать объемы и тяжесть выполняемой работы. По ее словам, сотрудник имеет право требовать улучшения финансовых условий, если выполняет больше, чем от него требуется, либо прибавилась тяжесть или опасность труда.

"Вторая причина попросить о повышении — вы повысили свою квалификацию. Это может быть получение дополнительного образования, прохождение какого-либо курса или даже окончание вуза, когда сотрудник совмещает учебу и работу", — посоветовала Буянова.

Помимо вышеупомянутых вариантов существует и третий, так называемый "мягкий" способ повышения зарплаты, подчеркнула специалист. Речь идет о моменте, когда перспективному сотруднику предложили работу в другой компании, но он готов остаться в старой, если ради него немного улучшат условия труда. "Нужно объяснить работодателю: "Мне предложили работу на других условиях, но очень нравится работать с вами. Я бы остался, если мне бы немного повысили зарплату. Ведь мне здесь нравится и коллектив, и руководство…". Тут нужно поиграть перед начальством, чтобы это ему льстило, и оно может рассмотреть ваше предложение", — посоветовала Буянова.