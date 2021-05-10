МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 8 465 до 4 888 727, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 8 465 в 82 регионах, в том числе выявлено активно 1 304 (15,4%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 4 888 727 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,17%.

Наибольшее в России число новых случаев COVID-19 выявлено за минувшие сутки в Москве — 2896, Санкт-Петербурге — 724, Подмосковье — 649.

Прироста коронавируса за сутки нет в Еврейской автономной области, Ненецком и Чукотском автономных округах.

"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ — 0%, 2. Республика Алтай — 0,02%, 3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Тыва, Хабаровский край — 0,04%", — говорится в сообщении.

В России выздоровели после COVID-19 более 4,5 миллиона человек, за сутки выписаны 6 774 человека. В частности, в Москве за сутки выписаны 1976 пациентов, Санкт-Петербурге — 732, Подмосковье — 440.

За сутки в России подтверждена 321 смерть пациентов с COVID-19, за все время — 113 647.

В частности, в Москве за сутки скончались 56 пациентов с коронавирусом, Санкт-Петербурге — 30, Самарской области — 17