МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Применение российской вакцины "Спутник V" позволило Сан-Марино стать первой страной в Европе, победившей коронавирус, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) готов поставить дополнительные партии вакцины в Сан-Марино для организации вакцинного туризма, сообщил фонд.

В РФПИ отметили, что на пике в начале апреля уровень инфицирования в Сан-Марино составлял порядка 250 случаев в неделю, при этом с 4 мая в стране не зафиксировано ни одного нового случая заражения коронавирусом.

"Благодаря российской вакцине Сан-Марино одним из первых государств Европы начало отмену коронавирусных ограничений. Средняя заболеваемость в государстве более чем в 40 раз ниже, чем в среднем по странам ЕС", — подчеркнули в фонде. Белоруссия создала собственную вакцину от коронавируса

В Сан-Марино начат процесс снятия ограничений, связанных с пандемией, ускорилось восстановление экономики и возвращение к нормальной жизни. Смертность в республике от коронавируса не наблюдается. Закрыто отделение госпиталя, предназначенное для лечения пациентов с коронавирусом.

"РФПИ готов поставить дополнительные партии вакцины в Сан-Марино для организации вакцинного туризма на базе успешных результатов вакцинации в стране", — завили в фонде.

По данным РФПИ, первым уколом вакцины против коронавируса в Сан-Марино привиты 74% населения старше 16 лет, при этом 90% всех вакцинаций было обеспечено благодаря препарату "Спутник V".

В фонде напомнили, что поствакцинационные исследования в ряде стран, включая Аргентину, Мексику и Венгрию, продемонстрировали, что "Спутник V" — самая безопасная и эффективная вакцина против коронавируса. "Спутник V" зарегистрирован в 64 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.

"Основой успеха Сан-Марино в защите населения от коронавирусной инфекции стало отсутствие политической мотивированности и предвзятости, в том числе, при выборе в пользу российской вакцины "Спутник V", одобренной к применению уже в 64 странах", — заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Поскольку Сан-Марино не является членом ЕС, ей не нужно было дожидаться разрешения ЕМА на использование российского препарата. При этом власти республики решили применять "Спутник V", изучив информацию, опубликованную в научном журнале The Lancet, а также приняв во внимание положительное мнение руководства института Lazzaro Spallanzani.

Согласно данным Института социального обеспечения ISS, с начала эпидемии в Сан-Марино, где проживают около 33 тысяч человек, было зафиксировано более 5 тысяч случаев заражения коронавирусом.

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