МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Штраф за безбилетный проезд намерены повысить в России. Речь идет, как пишет газета "Известия", о штрафе за безбилетный проезд в наземном городском электротранспорте и автотранспорте. Экономист назвал худший вид заработка для малоимущих россиян

Отмечается, что полномочия по установлению суммы такого штрафа Минтранс хочет передать регионам.

Как рассказали изданию в профильном комитете Госдумы, сейчас, согласно Кодексу об административных правонарушениях (КоАП), сумма штрафа составляет 100 рублей.

При этом статья, которая регулирует правила проезда, не предусматривает возможности субъектов РФ корректировать размер наказания.

При этом с 7 марта в закон были внесены изменения. Согласно им, регионы получили полномочия регулировать штрафы.

Вступить в силу этим поправкам в документ мешает то, что закон о сумме штрафа в 100 рублей продолжает действовать.

Министерство транспорта РФ призвало урегулировать эту проблему. Для этого, считают в ведомстве, нужно признать старый закон недействительным и наконец наделить регионы полномочиями для самостоятельного определения мер ответственности пассажиров за безбилетный проезд.

При этом в профильном комитете нижней палаты парламента идею поддержали. Хотя, пишет издание, во фракциях выдвинули ряд предостережений. Например, депутаты опасаются, что субъекты будут устанавливать чрезвычайно высокие санкции.